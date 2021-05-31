Trafiğe kayıtlı araç sayısı 411 bin arttı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı yılın ilk dört ayında, 411 bin 29 adet artarken, bu araçların yüzde 54,4'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini ise motosiklet oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 24 milyon 553 bin 312'ye yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,4'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.