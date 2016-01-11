Trafiğe kayıtlı araç sayısı 19,9 milyon oldu

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 19 882 069 oldu. Kayıtlı araçların %52,9’unu otomobil, %16,3’ünü kamyonet, %14,8'ini motosiklet, %8,5’ini traktör, %4’ünü kamyon, %2,2’sini minibüs, %1,1’ini otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Motorlu Kara Taşıtları istetistiklerine göre, Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 96 bin 956 adet taşıt içinde otomobil %58,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %18 ile kamyonet, %10,1 ile motosiklet, %7,3 ile traktör takip etti. Taşıtların %6,5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %14,2 arttı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Ekim ayına göre %14,2 arttı. Bu artış otomobilde %24, otobüste %18, kamyonette %21,3, kamyonda ise %5,1 olarak gerçekleşti. Minibüste %9,9, motosiklette %15,6, özel amaçlı taşıtlarda %3,9, traktörde ise %2,6 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %3,3 arttı

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %3,3 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde %0,8, minibüste %6, otobüste %90,6, kamyonette %15,2, özel amaçlı taşıtlarda %70,6, traktörde ise %0,8 olarak gerçekleşti. Kamyon ve motosiklette ise %3,8 azalış oldu.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Kasım döneminde 1 053 348 adet arttı

Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 146 bin 978 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 93 bin 630 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 53 bin 348 adet arttı.

Kasım ayında 571 180 adet taşıtın devri yapıldı

Devri yapılan toplam 571 bin 180 adet taşıt içinde otomobil %69,6 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %16,3 ile kamyonet, %4,2 ile motosiklet, %4,1 ile traktör takip etti. Kasım ayında devri yapılan taşıtların %5,8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı %40,5 oldu

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 10 milyon 509 bin 258 adet otomobilin %40,5’i LPG, %31,4’ü dizel, %27,7’si benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise %0,4’tür.

Yakıt türü bilinmeyenler, ruhsat işlemlerinde yakıt türü boş bırakılan veya sehven hatalı veri girişi yapılan otomobiller ile elektrikli otomobilleri kapsamaktadır.

Kasım ayında 56 326 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan 56 bin 326 adet otomobilin %13,1'inin Renault, %12,1'inin Volkswagen, %7,4’ünün Opel, %6,8’inin Hyundai, %6,6’sının Fiat, %6,3’ünün Toyota, %6,2’sinin Ford, %5,6’sının BMW, %4,9’unun Mercedes-Benz, %4,6’sının Dacia olduğu, %26,4’ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 664 bin 267 adet otomobilin %40,3'ü 1501-1600, %22,8'i 1401-1500, %17,2’si 1300 ve altı, %14,4’ü 1301-1400, %3,6’sı 1601-2000, %1,6’sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir. Motor silindir hacmi bilinmeyen otomobillerin oranı ise %0,1’dir.

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 664 bin 267 adet otomobilin %63,3’ü beyaz, %15’i gri, %9,1'i siyah ve %5,6’sı kırmızı iken %7’si diğer renklerdedir.