-Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) trafiğe kaydı yapılan motorlu araç sayısının bu yılın ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 22,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 azaldığını açıkladı. TÜİK'in bu yılın ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 96 bin 835 taşıt içinde otomobil yüzde 45,1 pay ve 43 bin 648 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 26,3 pay ve 25 bin 511 adet ile motosiklet, yüzde 18,7 pay ve 18 bin 141 adet ile kamyonet, yüzde 4,3 pay ve 4 bin 174 adet ile traktör izledi. Söz konusu dönemde trafiğe kaydolan araçların yüzde 5,5 pay ve 5 bin 361 adedini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. -Özel amaçlı taşıtlarda büyük artış- Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 22,1 oranında azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 27,6, kamyonette yüzde 30,2, kamyonda yüzde 35,7, motosiklette yüzde 5,7, traktörde yüzde 10,7 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 15,1, otobüste yüzde 15,4, özel amaçlı taşıtlarda da yüzde 2,1 artış kaydedildi. Trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 azalırken, bu azalma otomobilde yüzde 24,8, minibüste yüzde 3,6, kamyonette yüzde 26,3, kamyonda yüzde 28,7 olarak gerçekleşti. Otobüste yüzde 1,2, motosiklette yüzde 49,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 351,5, traktörde yüzde 32,8 artış yaşandı. -8 ayda trafikteki toplam taşıt sayısı 716 bin 857 adet arttı- 2011 Ocak-Ağustos döneminde 854 bin 958 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 138 bin 101 taşıtın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam artan araç sayısı 716 bin 857 olarak gerçekleşti. -Yıllara göre taşıt sayısı- 2000 yılında 4 milyon 422 bin 180'i otomobil olmak üzere 8 milyon 320 bin 449 adet olan taşıt sayısı, 2011 yılı ağustos ayı sonu itibarıyla 7 milyon 955 bin 365 adedi otomobil olmak üzere 15 milyon 812 bin 460'a yükseldi.