Trafiğe kapatılınca vatandaş Alemdağ Caddesi'ne akın etti 

İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE ve çevre ilçelerden gelen vatandaşların gezme ve alışveriş gibi faaliyetleri için yoğun ilgi gösterdiği Alemdağ Caddesi, yayalaştırma projesi kapsamında trafiğe kapatılınca vatandaşlar için daha cazip hale geldi. Ümraniyeliler trafiğe kapatılan caddede rahatça gezip alışveriş yapabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Göreve geldiği 2004 yılından bu yana Ümraniyelilere “Kalite, yaşamın kendisidir” anlayışıyla eğitimden sağlığa, kültürden sanata, sosyal belediyecilikten alt yapı hizmetlerine kadar birçok alanda çalışmalar yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve ekibi, ilçe sakinlerinin daha kaliteli ve rahat ortamda alışveriş yapmasını sağlayacak bir projeye daha imza attı ve alışveriş için sıkça tercih edilen Alemdağ Caddesi’ni yayalaştırma projesi kapsamında trafiğe kapattı.

Trafik sıkıntısından kurtulan vatandaşlar günün her saatinde Alemdağ Caddesi’ni doldurarak keyifli vakit geçirmenin,güven içinde sosyalleşmenin tadını çıkarıyor.

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