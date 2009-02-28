T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzon'un zor sınavı

Turkcell Süper Lig'de yarın deplasmanda Antalya ile karşılaşacak Trabzonspor, zorlu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

28 Şubat 2009 02:00


Turkcell Süper Lig'de yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, zorlu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Geçen hafta sahasında Denizlispor'a 2-0 kaybeden bordo-mavililer, zirve yarışı yolunda Antalyaspor maçında da puan kaybına uğramak istemiyor.

Teknik direktör Ersun Yanal, bir maçta alınan yenilginin her şeyin sonu olmadığını belirterek, ''Bu maçtan dersler çıkararak önümüze bakıyoruz. Ligde her maç zor. Antalyaspor maçının da zorluğunu biliyoruz. Ama takım olarak Antalyaspor'u yenecek güçteyiz'' dedi.

Yanal'ın performansı nedeniyle eleştiriler alan Alanzinho ile hafta içinde bir görüşme yaparak bu futbolcuya uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Denizlispor maçında ilk 11'de ilk kez sahaya çıkan Brezilyalı oyuncunun, Antalyaspor maçında da aynı şekilde görev alabileceği kaydedildi.

Geçen haftaki Denizlispor maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Hüseyin ve Umut, bu maçla birlikte formalarına tekrar kavuşacaklar.

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya, Sylva, Tayfun, Song, Egemen, Cale, Hüseyin, Colman, Selçuk, Alanzinho (Yattara), Gökhan ve Umut 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24