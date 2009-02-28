Trabzon'un zor sınavı



Turkcell Süper Lig'de yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, zorlu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.



Geçen hafta sahasında Denizlispor'a 2-0 kaybeden bordo-mavililer, zirve yarışı yolunda Antalyaspor maçında da puan kaybına uğramak istemiyor.



Teknik direktör Ersun Yanal, bir maçta alınan yenilginin her şeyin sonu olmadığını belirterek, ''Bu maçtan dersler çıkararak önümüze bakıyoruz. Ligde her maç zor. Antalyaspor maçının da zorluğunu biliyoruz. Ama takım olarak Antalyaspor'u yenecek güçteyiz'' dedi.



Yanal'ın performansı nedeniyle eleştiriler alan Alanzinho ile hafta içinde bir görüşme yaparak bu futbolcuya uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Denizlispor maçında ilk 11'de ilk kez sahaya çıkan Brezilyalı oyuncunun, Antalyaspor maçında da aynı şekilde görev alabileceği kaydedildi.



Geçen haftaki Denizlispor maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Hüseyin ve Umut, bu maçla birlikte formalarına tekrar kavuşacaklar.



Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya, Sylva, Tayfun, Song, Egemen, Cale, Hüseyin, Colman, Selçuk, Alanzinho (Yattara), Gökhan ve Umut 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.