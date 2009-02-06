Trabzon'un zirve keyif

Turkcell Süper Lig'de 18. haftanın açılış karşılaşmasında Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor rakibini uzatma dakikalarında Umut Bulut'un attığı golle 2-1 mağlup etmeyi başardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.



Trabzon taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmaya bordo-mavililer fırtına gibi başlarken, 15. dakikada Tayfun Cora attığı golle takını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.



İkinci yarıda ise Anragücü oyuna dengeyi getirerek, Trabzon kalesinde daha fazla gol aramaya başladı. Karşılaşmada dakikalar 76'yı gösterdiğinde ise sahneye çıkan Barbaros attığı golle maça beraberliği getirdi. Karşılaşmanın tam bu skorla bitmesi beklenirken, 90+1'de Umut Bulut attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.



TRABZONSPOR: 2 - ANKARAGÜCÜ: 1



Stat: Hüseyin Avni Aker



Hakemler: İlker Meral, Serkan Gençerler, Erhan Sönmez



Trabzonspor: Sylva, Tayfun, Song, Egemen, Cale, Hüseyin, Selçuk, Colman, Yattara, Gökhan, Umut



Ankaragücü: Bora, Elyasa, Jaba, Murat, De Nigris, De Souza, İsmael Bouzid, Semavi, Barbaros, İlkem, Hasan



Gol: Dk. 15 Tayfun (Trabzonspor)



Sarı Kartlar: Dk. 21 Elyasa, Dk. 21 Jaba (Ankaragücü)



MAÇTAN DAKİKALAR



1. dakikada Yattara'nın sol kanattan pasında ceza alanı içinde topla buluşan Selçuk'un vuruşunda Ankaragücü'nün defans oyuncuları, kaleye yönelen meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırarak oyun alanına doğru gönderdi. Topu ceza alanında önünde bulan Yattara'nın vuruşunda defans oyuncuları bu kez meşin yuvarlağı ceza alanının dışına çıkarmayı başardı.



15. dakikada Gineli oyuncu Yattara'nın sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfun'un sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.



27. dakikada Tayfun'dan aldığı pasla ceza alanına giren Umut'un sert vuruşunda kaleci Bora yatarak topu kornere çeldi



34. dakikada İlkem'in ceza alanına gönderdiği pasta topla buluşan Jaba'nın düzgün vuruşunda kaleci Sylva yatarak meşin yuvarlağa sahip oldu.



43. dakikada Colman'ın ara pasında topu önünde bulan Gökhan'ın ceza sahasının önünden sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden oyun alanını terk etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.



