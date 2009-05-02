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Spor

Trabzon'un zirve inadı: 4-1

Trabzonspor, Avi Aker'de Kayserispor'u konuk etti. Bordo mavililer rakibini 4-1 ile geçmeyi başardı

02 Mayıs 2009 03:00

Trabzonspor, kendi saha ve seyircisi önünde Kayserispor'u konuk etti. Bordo mavililer rakibini 4-1 ile geçmeyi başardı


Tempo24

Şampiyonluk şansını Sivas'ta aldığı malubiyetle azaltan ve hafta arasında teknik direktörü Ersun Yanal ile yollarını ayıran Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk etti.

Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan bordo-mavili ekip Umut ve Süleymanu'nun kendi kalesine attığı gollerle 10. dakika dolmadan skoru 2-0'a getirdi.

ÖNCE DİREK SONRA KAFA

İlk golde Yattara'nın ortasına dokunan isim Umut Bulut olurken ikinci golde Gökhan Ünal'ın ceza sahası dışından çektiği şut önce direğe ardından dakaleci Süleymanu'nun kafasına çarparak ağlara gitti.

Kayserispor bu iki gole yanıtını ilk yarının uzatma bölümünde kaandığı penaltı golüyle verdi. Bu dakikada topun başına geçen Cangele topu ağlara göndermeyi başardı. 


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İKİNCİ YARI

İkinci yarıya da atak başalayan ekip Trabzonspor'du... Beraberlik için yüklenen rakibi Kayserispor karşısında hızlı hücumlarla farkı açma çabasına girişen bordo mavililer 77. dakikada kazanılan penaltıyı Colman ile gole çevirerek bu hedeflerine de ulaşmayı başardılar ve büyük bir avantaj yakaladılar...

Son sözü ise eski bir Kayserisporlu olan Gökhan Ünal söyledi ve takımın 4. golünü atarak maçın da skorunu belirlemiş oldu...

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 56'ya yükseltirken zirve takibine devam etti. Kayserispor ise 41 puanda kaldı. Bordo mavili ekip gelecek hafta Kocaelispor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise sahasında Gaziantepspor'u konuk edecek.



TRABZONSPOR: 4- KAYSERİSPOR: 1
Stat: Hüseyin Avni Aker
Hakemler: Suat Arslanboğa, Kemal Bingül, Orkun Aktaş
Trabzonspor: Sylva, Ferhat, Tayfun, Egemen, Cale, Hüseyin, Serkan, Colman, Yattara, Umut, Gökhan
Kayserispor: Souleymanou, Ali, Cangele, Toledo, Bilal (Dk. 30 Turgay), Aghahowa, Aydın, Eren, Mehmet, Abdullah, Furkan
Goller: Dk. 5 Umut, Dk. 7 Gökhan Dk. 77 Colman Dk. 90 Gökhan (Trabzonspor), Dk. 45 2 Cangele (Kayserispor
Sarı Kart: Dk. 11 Tayfun (Trabzonspor)

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