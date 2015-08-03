Trabzonspor'un yeni kalecisi

Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak krizinin ardından hızlandırılan kaleci arayışlarında sona yaklaşıldı. Karadeniz ekibinin AZ Alkmaar ile sözleşmesi sona eren Kostarikalı Esteban Alvarodo ile anlaşmaya yaklaştı.

Trabzonspor’da disiplinsiz davranışları nedeniyle Rabotnicki maçı öncesinde izin verilerek Makedonya’dan Türkiye’ye gönderilen kaptan Onur’un özür dilemesine rağmen kriz hâlâ aşılamadı. Onur’un yerine yeni bir kaleci transferi yapılmasına karar verilmişti.

Hollanda ekiplerinden AZ Alkmaar ile sözleşmesi sona eren Kostarikalı Esteban Alvarodo ile yapılan görüşmelerin olumlu yönde olduğu ve 26 yaşındaki kalecinin Trabzonspor’a gelmeyi kabul ettiği öne sürüldü. Her konuda anlaşmaya varılan Alvarado ile resmi açıklamanın hafta içinde yapılması bekleniyor.