Trabzon'un kurtarıcısı Burak Yılmaz

T24 - Medikal Park Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın golleriyle karşılaşmadan 2-2 eşitlikle ayrıldı. 75. dakikada 10 kişi kalan Trabzonspor'da Burak, ligdeki 11. golünü kaydetti.



Trabzonspor aldığı bir puanla puanını 13'ye çıkartırken, Antalyaspor da puanını 9'a yükseltti.



Devreyi Deniz Barış ve Ali Zitouni'nin golleriyle 2-0 önde tamamlayan konuk takım, üstünlüğünü ikinci yarıda koruyamadı ve Burak Yılmaz'ın gollerine engel olamayınca bir puana razı oldu. Trabzonspor'da 75. dakikada Zokora, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Karşılaşmanın ilk sarı kartını ev sahibi takımdan Alanzinho gördü. Rakibini sert bir faulle durduran Alanzinho, sarı kart gördü.



Maçın 22. dakikasında karşılaşmanın ilk golü geldi. Konuk takım Antalyaspor, Deniz Barış ile skorda üstünlüğü eline geçirdi. Orta sahanın gerisinden, Trabzonspor ceza alanına kadar giren Deniz, kaleci Tolga Zengin'i de çalımladıktan sonra topu boş kaleye gönderdi.



Golden 4 dakika sonra Antalyaspor farkı ikiye çıkarttı. Mehmet Eren'in sağ kanattan yaptığı ortada, Ali Zitouni topun gelişine çok sert vurdu ve kaleci Tolga Zengin'i bir kez daha mağlup ederek, skoru 2-0'a taşıdı.



32. dakikada Medical Park Antalyaspor'da Kerem rakibine yaptığı müdahele sonucunda sarı kart gördü.



Maçın ilk oyuncu değişikliğini Trabzonspor yaptı. Sapara oyundan çıkarken, Halil Altıntop oyuna dahil oldu.



40. dakikada Antalyaspor'dan Musa Nisam, topa elle müdahelede bulununca sarı kart gördü.



Karşılaşmanın 42. dakikasında Trabzonspor gole çok yaklaştı. Burak Yılmaz'ın korner vuruşunda, altıpas içinde bomboş pozisyonda olan Adrian, kayarak topu vurdu, top direğin dibinden auta çıktı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 2-0, konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Alanzinho oyundan çıktı, Zokora girdi.



47. dakikada Trabzonspor'dan Burak Yılmaz, sarı kart gören isim oldu.



Karşılaşmanın 50. dakikasında Antalyaspor'da Mehmet Eren Boyraz oyundan çıktı, yerine Tita girdi.



Trabzonspor 58. dakikada Burak Yılmaz'ın kaydettiği golle farkı 1'e indirdi. Sağ çaprazda topla buluşan Burak, ceza sahası içine girdi ve yerden kaleye sert vurdu. Ömer'in müdahelesine rağmen top filelerle buluştu ve skor 2-1'e geldi.



Karşılaşmanın 60. dakikasında Trabzonspor'dan Zokora sarı kart gördü.



67'de Sedat Ağçay oyundan çıkarken, Uğur İnceman oyuna girdi.



74'te oyuna sonradan giren Tita sarı kart görürken, Volkan Şen de yerini Pawel Brozek'e bıraktı.



75. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Sarı kartı bulunan Zokora, hakemin düdüğünden önce serbest vuruşu kullanınca ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Kırmızı kart pozisyonun ardından ev sahibi takım penaltı kazandı. Savunmada Uğur İnceman'ın Glowacki'yi çektiğine hükmeden hakem Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Uğur İnceman, sarı kart gördü. Topun başına geçen Burak Yılmaz, skorda eşitliği sağladı: 2-2



Maçın 80. dakikasında Trabzonspor, Burak Yılmaz ile bir kez daha gole yaklaştı. Sağ çaprazdan sert bir vuruş yapan Burak'ın topu direğin dibinden auta çıktı.



87. dakikada Kerem Şeras yerini Emrah Başsan'a bıraktı.



90. dakikada Deniz Barış konuk ekipten sarı kart gören isim oldu.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.





