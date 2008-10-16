Trabzon'un İstanbul fobisi



Turkcell Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak olan lider Trabzonspor, İstanbul'un 3 büyük takımı olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı karşı dış sahada oynadığı maçlarda kayıp bir görüntü sergiliyor.



19 Ekim Pazar günü Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray'la karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında alacağı galibiyetle İstanbul'da oynadığı maçlarda aldığı kötü sonuçlara son verecek bir skor ile sahadan ayrılmak ve liderliğinde sürdürmenin planlarını yapıyor.



İstanbul takımları ile oynanan maçlara Trabzonspor camiası ve taraftarı ayrı bir önem veriyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında alınacak galibiyetlerin camia ve bordo-mavili taraftarlar açısından önemi büyük. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile bugüne kadar dış sahada oynadığı 102 maçta 21 galibiyet alabildi. 53 mağlubiyet alan bordo-mavili takım 28 beraberlik elde etti. Attığı 93 gole karşılık ise kalesinde 163 gol gördü. 19 Ekim Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor rakibi ile dış sahada oynadığı 34 maçta 7 galibiyet, 18 mağlubiyet ve 9 beraberlik elde etti. Attığı 32 gole karşılık ise kalesinde 50 gol gördü.



Bordo-mavili takım Fenerbahçe ile dış sahada oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 12 beraberlik elde etti. Attığı 37 gole karşılık ise kalesinde 57 gol gördü. Beşiktaş karşısında ise 8 galibiyet, 19 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti. Attığı 24 gole karşılık kalesinde 56 gol gördü.