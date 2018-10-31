T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trabzon'u ayağa kaldıran küçük kıza taciz kamerada (2)

ŞÜPHELİ YAKALANDI Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, küçük yaştaki kız çocuğuna tacizde bulunan ve gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mesut T

31 Ekim 2018 03:31

ŞÜPHELİ YAKALANDI
Trabzon\'un Ortahisar ilçesinde, küçük yaştaki kız çocuğuna tacizde bulunan ve gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mesut T. ile ilgili sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine savcılık yeniden yakalama kararı çıkardı. Polis, ekipleri şüpheliyi Ortahisar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube\'sine getirilen şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.
Mesut T.\'nin belediyede temizlik görevlisi olduğu ve olaydan sonra iş akdinin fesih edildiği öğrenildi. 

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YAKALANDI Trabzon OrtahisarMesutOrtahisarEmniyet Müdürlüğü Asayiş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24