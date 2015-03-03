Trabzonspor'un yüzünü Mehmet Ekici güldürdü

Hüseyin Avni Aker'de maçın ilk yarısını 2-1 geride kapatan Trabzonspor, Kardemir Karabükspor'u 3-2 yendi.

İlk yarıyı 2-1 geride kapatan Trabzonspor, 84. dakikada Cardozo ve 89. dakikada Mehmet Ekici'nin golleriyle karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Maçın önemli dakikaları

12. dakikada Musa Çağıran'ın ara pasında, kaleci Hakan Arıkan ile karşı karşıya kalan Akpala'nın şutunda top, açıyı daraltan Hakan Arıkan'dan döndü.

32. dakikada sağ kanattan Onur Ayık'ın ceza alanına sert gönderdiği topu penaltı noktası yakınından Ahmet İlhan Özek kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

39. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Fatih Atik'in sağdan ortasında ceza alanı içerisinde Samba Sow'un uzaklaştırmak istediği top ceza alanı dışındaki Mehmet Ekici'nin önüne düştü. Bu futbolcu da güzel bir vuruşla topu Waterman'ın sol üst köşesinden filelerle buluşturdu: 1-0

43. dakikada Kardemir Karabükspor beraberliği sağladı. Ceza alanı içi sol çaprazından Ahmet İlhan Özek'in kaleye gönderdiği top üst direkten döndü. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu Onur Ayık, ceza yayı kenarındaki Traore'ye çıkardı. Bu futbolcunun yerden düzgün şutunda meşin yuvarlak kaleci Hakan Arıkan'ın solundan filelere gitti: 1-1

45+2. dakikada Kardemir Karabükspor, bu kez öne geçti. Akpala'nın pasıyla soldan ceza alanına giren Ahmet İlhan Özek'in şutunda, kaleci Hakan Arıkan'ın çeldiği topu altı pas içinde Onur Ayık dokunarak filelere gönderdi: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısını Kardemir Karabükspor 2-1 önde kapadı.

53. dakikada Onur Ayık'ın ceza alanı gerisinden şutunda kaleci Hakan Arıkan, yerden gelen topa sahip oldu.

67. dakikada Traore'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Hakan Arıkan yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

84. dakikada Cardozo'nun golüyle Trabzonspor, beraberliği sağladı. Mehmet Ekici'nin sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Cardozo'nun kafa vuruşunda, kaleci Waterman'ın müdahalesine rağmen top sol köşeden filelerle buluştu: 2-2

86. dakikada Traore'nin ceza alanı dışından sert ve düzgün şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

89. dakikada Trabzonspor öne geçti. Mehmet Ekici, kendisinin düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topu kaleci Waterman'ın solundan filelere gönderdi: 3-2

90+1. dakikada Mehmet Ekici'nin soldan ortasında, sağ çaprazda topla buluşan Deniz Yılmaz'ın şutunda kaleci Waterman tehlikeyi önledi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. (AA)