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Spor

Trabzonspor'un yeni transferleri Sosa ile Volkan Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un yeni transferleri Jose Sosa ile Volkan Şen, gece geç saatlerde Trabzon'a geldi

09 Eylül 2017 12:13

Trabzonspor\'un yeni transferleri Jose Sosa ile Volkan Şen, gece geç saatlerde Trabzon\'a geldi.
Bordo mavililerin AC Milan takımından satın alma opsiyonlu kiraladığı Jose Sosa ile yeniden kadrosuna kattığı eski oyuncusu Volkan Şen, İstanbul\'da Başkan Muharrem Usta ile yapılan görüşmelerin ardından gece geç saatlerde Trabzon\'a ulaştı. Saat 00.45\'te Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu kısmından çıkış yapan futbolcuları çok sayıda taraftar tezahüratlar eşliğinde karşıladı. Sosa ile Volkan, daha sonra kendilerini bekleyen kulübe ait araçla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'ne geçti. Bugün saat 11.00\'de yeni transferler Sosa, Volkan Şen ve Hubocan için Şenol Güneş Kompleksi\'nde imza töreni düzenlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Sosa ve Volkan Şen Havalimanı geliş
-Karşılama
-Detaylar

HABER: TOLGA SAĞLAM, KAMERA: SELÇUK BAŞAR/TRABZON-DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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