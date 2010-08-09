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Spor

TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ JAJA, TRABZON'A GELDİ TRABZON (A.A)

09 Ağustos 2010 01:11

-TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ JAJA, TRABZON'A GELDİ TRABZON (A.A) - 08.08.2010 - Trabzonspor'un Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımından transfer ettiği Brezilyalı forvet oyuncusu Jackson Avelino Coelho (Jaja), Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı'nda kulüp idari menajeri Caner Çuvalcıoğlu tarafından karşılanan Jaja, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk futbolunun her geçen gün gelişerek önemli yol kat ettiğini bildiğini söyledi. Trabzonspor'a gelmesinde Şenol Güneş isminin de etkisi olduğunu ifade eden Jaja, ''Ayrıca Brezilya milli takımında oynamam için buraya gelmenin ne kadar önem taşıdığını bana anlattılar. Nihayetinde de buraya geldim. Trabzonspor'da gerek kendim için, gerek takım için çok faydalı işler yapacağımı düşünüyorum. Burada hep bir adım ileriye çıkmak için çalışacağım'' dedi.

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