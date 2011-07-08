T24 LogoT24 Logo
Spor

TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A)

08 Temmuz 2011 20:12

-TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 08.07.2011 - Trabzonspor'un yeni transferi Çek futbolcu Ondrej Celustka, İstanbul'a geldi.  THY'ye ait uçakla Prag'dan Çek futbolcu ile beraber gelen yönetici Tuncay Bekiroğlu, ''Uzun zamandır teknik komitemizin ve teknik kadromuzun takibinde olan Celustka ile prensipte anlaştık ve protokolleri imzaladık. Kendisi sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere Türkiye'ye geldi. Trabzonspor'a uzun yıllar çok büyük katkı sağlayacağına inandığımız bir arkadaşımız. Kendisine başarılar diliyorum'' dedi. Celustka da Trabzonspor'da oynayacağını duyduğu zaman çok mutlu olduğunu ve geldiği için sevinçli olduğunu dile getirdi.  Celustka'nın bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra yarın Trabzonspor'un Hollanda'daki kampına katılacağı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24