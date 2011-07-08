-TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 08.07.2011 - Trabzonspor'un yeni transferi Çek futbolcu Ondrej Celustka, İstanbul'a geldi. THY'ye ait uçakla Prag'dan Çek futbolcu ile beraber gelen yönetici Tuncay Bekiroğlu, ''Uzun zamandır teknik komitemizin ve teknik kadromuzun takibinde olan Celustka ile prensipte anlaştık ve protokolleri imzaladık. Kendisi sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere Türkiye'ye geldi. Trabzonspor'a uzun yıllar çok büyük katkı sağlayacağına inandığımız bir arkadaşımız. Kendisine başarılar diliyorum'' dedi. Celustka da Trabzonspor'da oynayacağını duyduğu zaman çok mutlu olduğunu ve geldiği için sevinçli olduğunu dile getirdi. Celustka'nın bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra yarın Trabzonspor'un Hollanda'daki kampına katılacağı bildirildi.