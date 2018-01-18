Trabzonspor'un yeni transferi bugün imzalıyor

Trabzonspor'un transferi için anlaşmaya vardığı Çek futbolcu Filip Novak, Ordu'ya geldi.

Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Novak'ı taşıyan uçak, 13 Ocak Cumartesi gecesi pistten çıkan yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması çalışmaları sebebiyle uçuşa kapatılan Trabzon Havalimanı yerine Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı.

Bir grup Trabzonspor taraftarı, 27 yaşındaki oyuncuyu havalimanından çıkışında sevgi gösterileriyle karşıladıktan sonra fotoğraf çektirdi. Novak, daha sonra kulüp yetkilileri ile otomobile binerek Trabzon'a hareket etti.

Trabzonspor'un bugün Çek sol bekle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.