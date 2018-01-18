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Spor

Trabzonspor'un yeni transferi bugün imzalıyor

Danimarkalı futbolcuyu taşıyan uçak, uçuşa kapatılan Trabzon Havalimanı yerine Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı

18 Ocak 2018 15:45

Trabzonspor'un transferi için anlaşmaya vardığı Çek futbolcu Filip Novak, Ordu'ya geldi.

Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Novak'ı taşıyan uçak, 13 Ocak Cumartesi gecesi pistten çıkan yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması çalışmaları sebebiyle uçuşa kapatılan Trabzon Havalimanı yerine Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı.

Bir grup Trabzonspor taraftarı, 27 yaşındaki oyuncuyu havalimanından çıkışında sevgi gösterileriyle karşıladıktan sonra fotoğraf çektirdi. Novak, daha sonra kulüp yetkilileri ile otomobile binerek Trabzon'a hareket etti.

Trabzonspor'un bugün Çek sol bekle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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