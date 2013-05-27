Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Trabzonspor'un dün seçilen yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında bordo mavili kulübün yeni teknik direktörünü açıkladı.

Trabzonspor'da başkan seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu basın toplantısı düzenlendi. Hacıosmanoğlu özetle şöyle konuştu: "Bu kutsal görevi aldıktan sonra ilk kez basının önündeyiz. Trabzonspor Başkanı konuşmaz, icraat yapar. Trabzonspor'un çıkarları doğrultusunda bu camiaya hizmet etmek istiyoruz. Trabzonspor sevdalılarının ve temiz futbol isteyen paydaşların hizmetkarı olarak göreve talip olduk. Emek hırsızlarına karşı mücadele vereceğiz. Temiz Türk futbolu isteyen paydaşlar mücadele etmeli. Gelecekte çocuklarınıza örnek olacak bir zemin bırakmak zorundasınız. Girdiğimiz bu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Uzun soluklu bir mücadele olacak. Türk futbolunda namuslu paydaşlar da çoktur. 3 Temmuz sürecinde önümüzde bir fırsat vardı. Ama kapatılmaya çalışıldı. Biz Türk futbolu adına bunun yeniden mücadelesini vereceğiz. Medyanın da, Türk futbolunu çıkarı için kullanan emek hırsızlarıyla mı yoksa temiz Türk futbolunu isteyenlerle mi beraber olacağını göreceğiz. Haksızlıklarla mücadeleyi 'kavga' diye niteliyorlar. Trabzonspor Başkanı konuştuğu zaman gündemi belirlemeli. "Yarın saat 11.00'de mazbata töreni var. Belki merak ediyorsunuzdur. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü 2 aydır önümüzdeki sezonun kadrosu için çalışıyor. O kişi de Mustafa Reşit Akçay'dır. Trabzonspor efsanesini yeniden yaratacaktır."

Öte yandan teknik direktör kararını açıklayan Hacıosmanoğlu'na bir gazetecinin yönelttiği "Bu kararınızdan Tolunay Kafkas'ın haberi var mı?" sorusuna, "Trabzonspor Başkanı ne açıklama yaparsa onunla yetineceksiniz" sözleriyle cevap verdi.

Mustafa Reşit Akçay kimdir?

1958 doğumlu Mustafa Reşit Akçay, 1992 yılında Trabzonspor altyapı antrenörü olarak teknik adamlık kariyerine başladı. Akçay daha sonra 1997 ile 1999 yılları arasında Vanspor, Göztepe ve Sakaryaspor'da yardımcı antrenörlük görevinde bulundu.

Kısa süren maceraların ardından 2 yıllığına yeniden Trabzonspor'a dönen Akçay, 2002 yılında bordo mavili kulüpten ayrılsada 2009 yılına kadar Pazarspor, Ofspor, Arsinspor ve Gümüşhanespor gibi Karadeniz ekiplerinde görev yaptı.

2009 yılında sözleşme imzaladığı Ege temsilcisi Tavşanlı Linyitspor ile Süper Lig'in kapısından dönen Akçay, 2011 yılında 1461 Trabzon'un başına geçti. Ptt 1. Lig'de 2012-13 sezonunda ilk 6 takım arasına girerek 1461 Trabzon ile play-offlara katılma hakkı elde etse de statü gereği play-off maçlarına çıkmadı.