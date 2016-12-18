Trabzonspor'un yeni stadının ismi belli oldu

Trabzonspor'un yeni mabedi Akyazı Stadı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Erdoğan, Trabzonspor'un yeni stadına Şenol Güneş'in adının verildiğini duyurdu.
Trabzonspor’un beklediği Akyazı Spor Kompleksi açıldı. Dolgu işlemlerine 2011, inşaatına ise 2013 yılında başlanan stadın açılışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğani "Şu anda içinde bulunduğumuz kompleks Şenol Güneş kompleski... Onunla dünya üçüncüsü olduk. Bizler stadın ismini de Şenol Güneş yapmaya karar verdik" dedi.