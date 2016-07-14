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Spor

Trabzonspor'un yeni sezon forması görücüye çıktı

Dünyanın önde gelen bankaları arasında gösterilen Qatar National Bank, Trabzonspor'un sponsoru olmuştu

14 Temmuz 2016 17:36

Avrupa liglerinde 2016-17 sezonunun başlamasına sayılı günler kala futbol takımlarının giyeceği yeni formalar ortaya çıkmaya başladı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor'un da ilk forması sosyal medyada yayınladı.

Trabzonspor'un dünyanın önde gelen bankaları arasında gösterilen Qatar National Bank ile yaptığı göğüs sponsorluğu anlaşmasının töreni bugün yapılacak. QNB tören öncesi Twitter hesabından Trabzonspor yeni sezon formalarından 'beyaz forma'yı göğüs reklamıyla birlikte tanıttı. Katar şirketi 'Trabzonspor'un bordo mavisi ile QNB'nin bordo mavisi birbirlerine çok yakıştı' notuyla yeni formayı görücüye çıkardı. Bordo mavililerin diğer formaları basın toplantısı sırasında tanıtılacak.

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