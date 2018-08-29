Trabzonspor'un yeni golcüsü imzayı attı

Trabzonspor Kulübü, yeni transferi Gana asıllı İtalyan forvet Caleb Ekuban için imza töreni düzenledi.

Ortahisar ilçesine bağlı Faroz Balıkçı Limanı'nda gerçekleştirilen imza törenine, kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ve futbolcu Caleb Ekuban katıldı.

Hacısalihoğlu burada yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un imza törenlerini çeşitli tarihi ve turistlik mekanlarında yaparak sadece futbol olarak değil Trabzon'un tanıtımı açısından da Trabzon'a hizmet etmek amacında olduklarını vurguladı.

Faroz'un Trabzon için çok önemli bir mekan, önemli bir semt olduğunu aktaran Hacısalihoğlu, "Türkiye'deki birçok şehirden daha çok tanınan bir mahalle. Trabzon futbolu için Faroz'un ayrı bir önemi vardır. Trabzonspor'u, Trabzonspor yapan çok önemli oyuncular Şenol, Necati, Ali Kemal, Osman, Serdar, Hami ve diğer bazı kardeşlerimiz de burada yetişti. Faroz, kendine ait folklorik faaliyeti de olan bir mahalle. Kolbastı oyunu buradan çıkmıştır. Bütün dünyaya hem Trabzon'un hem de Trabzonspor'un tanıtımında katkısı olmuştur. Oyuncumuzun da Trabzonspor'un faaliyetlerine, hareketlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Faroz'da bu imza töreninin yapılması çok manidardır" ifadelerine yer verdi.

"Av sezonu başladığında çok hareketli olacak"

Av sezonunun yaklaştığına da değinen Hacısalihoğlu, "Balık sezonu başladığında çok hareketli olacak. Oyuncumuzun da Trabzonspor'un hareketlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. O nedenle Faroz'da imza töreninin yapılması çok manidardır. İnşallah Trabzonspor'da faydalı hizmetler yapacak. Sizleri ve Trabzonspor severlerini mutlu edecektir" diye konuştu.

Gazetecilerin soruları üzerine transferde durgunluk olduğunu anlatan Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon'da, tanıtılacak tarihi ve turistik yer çok. O nedenle Trabzonspor'da transfer bitmez. Gelecek sene de tanıtma imkanı olsun, tanıtacak yer kalsın diye belki bir kısmını ara döneme belki bir kısmını sezon sonuna bırakırız. Şimdilik transfere bir durgunluk ara dönemi verildi diyebiliriz. Sürpriz bir durum olmazsa, pek katılım olmaz"

Ekuban'ın açıklamaları

Caleb Ekuban ise büyük bir kulübe geldiğini aktararak, "Trabzon kenti bana anlatılmıştı. Tarihiyle, geçmişiyle ne kadar doğru bir seçim yaptığımı tekrardan görmüş oldum. Burada oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Basın mensuplarının soruları üzerine Ekuban, geçen yıl yaşadığı performans düşüklüğü ile ilgili olarak ise şu değerlendirmede bulundu:

"Futbolu biliyorsunuz, bazen en yukarılarda gezersiniz, bazı sakatlıklar ve yaşadığınız sorunlardan dolayı da istediğiniz performansı gösteremezsiniz. Ben de geçen sene yaşadığım sakatlıklardan dolayı kötü bir sezon tecrübe ettiğimi söyleyebilirim. Şu anda tamamen fit durumdayım. Takıma yardımcı olmak için hazırlığımı yaptım"

Bordo-mavili takımın golcü oyuncuları Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega ile aynı takımda oynaması konusunda düşüncelerinin sorulması üzerine 24 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Harika futbolcular. Onların yaptıklarının belki de daha fazlasını ileride gerçekleştirmek, onlardan bir şeyler öğrenebilmek adına buradayım. Benim de hedefim en az onlar kadar takıma fayda sağlayabilmek"

Caleb Ekuban, daha sonra 18 numaralı formasıyla takaya çıkarak Trabzonspor bayrağı ile gazetecilere poz verdi, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Ekuban'ın maliyeti

Bordo mavililer, Ekuban'ın maliyeti konusunda da şu açıklamayı yaptı:

"Profesyonel futbolcu Caleb Ansah Ekuban'a, kiralama dönemi olan 2018-19 futbol sezonu için 345.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

"Kulübümüzce, 31.05.2019 tarihine kadar satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde geçerli olmak üzere, futbolcu ile 2019-20, 2020-21 ve 2021-22 futbol sezonları için anlaşma yapılmıştır.

"Anlaşma gereği, futbolcuya, her bir sezon için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

"Ayrıca, futbolcunun kesin transferi için satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde, Promoesport Italia Srl'ye, menajerlik hizmet bedeli olarak 225.000.-EUR ödenecektir"

