Trabzonspor'un yeni başkanı Hacıosmanoğlu

2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında Nuri Albayrak'ın kulüp başkanlığı döneminde başkan yardımcısı olarak görev yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, bordo-mavili kulübün 15. başkanı seçildi.

19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda 16.30'da sona eren oy verme işleminin ardından 17.30 sıralarında kongre divan kurulu tarafından oy sayımı başladı.

Yaklaşık 8 saat süren sayım sonucunda İbrahim Hacıosmanoğlu, 1571 oy ile başkanlığa seçildi. Genel kurulda başkan adaylarından Muharrem Usta 1496, Metin Atasoy 723, Prof.Dr. Hakan Kulaçoğlu 284 ve Emre Aksoy 162 oy aldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde yer alan isimler:

Asil Üyeler:

Ali Kemal Başaran, Yaşar Aşcıoğlu, Sebahattin Çakıroğlu, Murat Türköz, Ali Uzunay, Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Köksal Güney, Abdi Serdar Üstünsalih, Mehmet Uğur Bozoğlu, Muhammet Kara, Engin Hacısalihoğlu, Onur İncehasan, Mehmet İrfan Çoşkun, Osman İlyas,

Yedekler:

Yakup Aslan, Erol İbrahimağaoğlu, Ahmet Emre Turan, Köksal Sadıklar, Ömer Demir, Çetin Kansız, Mehmet Terzi



'Başkan konuşmaz icraat yapar'



İbrahim Hacıosmanoğlu, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi:

Kongrenin tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum. Trabzonspor sevdalılarına oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum.

Trabzonspor başkanı konuşmaz icraat yapar. Bizim icraat yapma zamanımız geldi. Emek hırsızlarına karşı güçlü olmamız lazım. Yönetim kurulunda güçlü arkadaşlarımız var. Kavgacı yakıştırmaları yapılıyordu. Biz bu koltuğun ne kadar kutsal olduğunu biliyoruz, koltuğa nasıl oturulması gerektiğini de biliyoruz. Biz Trabzonspor'a başkan olduk ama padişah gibi oturmayacağız. Bize verilen görev hizmet etmektir, bunu yapmaya çalışacağız. Herkesi takımın etrafında toplamaya çalışacağız.

Bugüne kadar söylediğim tüm sözlerin arkasında duracağımı biliyorsunuz. Kendi içimizdeki yapılanmayı tamamladıktan sonra Trabzonspor'un Türk futbolunda büyük bir misyona sahip olduğu gerçeğinden hareketle gelecek nesillere ahlaklı futbol bırakmak için büyük çaba sarf edeceğiz.