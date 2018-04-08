Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Trabzonspor Kulübü'nün 73. Genel Kurulu'nda başkanlık için Ahmet Ağaoğlu ve Metin Kaya yarıştı. 7 bin 578 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu genel kurulda bin 690 kişi oy kullandı. Başkan adaylarının 16 sandıkta yarışırken, açılan 8 sandıkta Ahmet Ağaoğlu 955, diğer aday Metin Kaya ise 90 oy aldı. Bu durumda açık ara önde olan Ağaoğlu, diğer sandıklardan çıkacak sonuçları beklemeden seçimi kazanmayı garantilemiş oldu.

Ahmet Ağaoğlu kimdir?

Trabzon'da doğan Ahmet Ağaoğlu, 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden mezun oldu. 1996 yılında Klassis Golf Kulübü'nde golf hayatına başladı, 2000 yılında Golf Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu, dört yıllık görev süresi boyunca golfün tabana yayılması ve Golf Milli Takımı'nın kurulması doğrultusunda yoğun çaba harcadı.



Türkiye'nin golf turizminden 2,5 milyar dolar gelir elde etmesi hedefiyle 2004 yılında '4 Yılda 100 Golf Sahası' kampanyası nın başlatılmasını sağladı. Golfü Anadolu'ya yaymak ve genç yetenekleri bu spora kazandırmak amacıyla dokuz ildeki pilot okullarda öğrencilere golf eğitimine öncülük yaptı. 2000 yılında 70 civarında olan lisanslı sporcu sayısı 2009 yılında 5,500'e çıktı. 2004 yılının sonunda yeniden Federasyon Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu döneminde Türk golfü tarihi başarıları yaşadı.



25 Şubat 2005'te özerk Golf Federasyonu'nun ilk başkanı oldu. 2008 yılı sonunda yeniden 4 yıllığına Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığı'na seçildi. 1993 yılında Sadri Şener başkanlığındaki Trabzonspor Yönetimi'nde idarecilik yapan Ağaoğlu 2000-2002 yılları arasında Özkan Sümer döneminde Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Bir yandan Federasyon başkanlığını yürütürken fırsat buldukça golf oynayan Ağaoğlu, uzak yol gemi kaptanıdır. İngilizce bilen Ağaoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Golf sporunda tarihi adımlar

1996 yılında Klassis Golf Kulübü'nde golf oynamaya başladı, 2000 yılında Golf Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu, dört yıllık görev süresi boyunca golfün tabana yayılması ve Golf Milli Takımı'nın kurulması doğrultusunda yoğun çaba harcadı. Türkiye'nin golf turizminden 2,5 milyar dolar gelir elde etmesi hedefiyle 2004 yılında '4 Yılda 100 Golf Sahası' kampanyasının başlatılmasını sağladı. Golfü Anadolu'ya yaymak ve genç yetenekleri bu spora kazandırmak amacıyla dokuz ildeki pilot okullarda öğrencilere golf eğitimine öncülük yaptı. 2000 yılında 70 civarında olan lisanslı sporcu sayısı 2009 yılında 5,500'e çıktı. 2004 yılının sonunda yeniden Federasyon Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu döneminde Türk golfü tarihi başarıları yaşadı.



2005 Akdeniz Oyunları'nda Erkek Milli Takımı ve Hamza Sayın ülkemize bu spordaki ilk golf madalyalarını kazandırdılar. 2005 Turkish Open ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'ndaki birincilikler 'ilk' olarak Türk spor tarihine geçti. Milliyet ve Zaman gazetelerinin geleneksel '(2005) Yılın Sporcusu' anketlerinde 'Yılın Spor Adamı' kategorisinde ödül aldı. Türk golfüne yaptığı katkılar nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 'Olimpiyat Meşalesi Ödülü'ne layık görüldü. 25 Şubat 2005'te özerk Golf Federasyonu'nun ilk başkanı oldu. 2006 yılında 53. Milliyet gazetesi Yılın Sporcusu anketinde "Yılın Spor Adamı" Ödülüne layık görüldü. 2006 Yılında Cumhuriyet Gazetesi tarafından Türk Sporuna yaptığı katkılardan dolayı "Spor Özel Ödül'üne layık görüldü. 2008 yılı sonunda yeniden 4 yıllığına Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığı'na seçildi.

Trabzonspor'da yöneticiydi

1993 yılında Sadri Şener başkanlığındaki Trabzonspor Yönetimi'nde idarecilik yapan Ağaoğlu 2000-2002 yılları arasında Özkan Sümer döneminde Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.



Bir yandan Federasyon başkanlığını yürütürken fırsat buldukça golf oynayan Ağaoğlu, uzak yol gemi kaptanı ve pilottur. Evli ve iki çocuk babası Ağaoğlu, İngilizce bilmektedir.

Trabzon ve Trabzonspor yılları

1993 ve 2000/2002 yıllarında Sadri Şener ve Özkan Sümer'in Başkanlıkları döneminde görev yapan Ahmet Ağaoğlu, Trabzon ve Trabzonspor'u 2013 yılında verdiği bir röportajda şu sözlerle anlatmıştı:



"Trabzonspor her Trabzonlunun damarında, kanında olan bir şeydir. Futbolsuz ve Trabzonspor'suz onlar için mümkün değildir. Çocuklar doğduktan sonra öğrendiğin dördüncü kelime Trabzonspor'dur. Anne, baba, mama ve Trabzonspor. Küçük çocuktan 82 yaşındaki nineye kadar Trabzonsporludur. Bende öyleyim."

''Damarımda kanımda Trabzonspor var''

Damarımda kanımda Trabzonspor var. Trabzon insanının bir özelliği vardır. Mesela kentlere gidersiniz. Hangi takımı tutuklarını sorduğunuzda önce İstanbul'daki üç büyük takımdan birini derler sonra ikinci olarak da kendi kentinin takımını der. Şu sıralarda Bursaspor taraftarı atak yaptı ön plana çıktı. Takımlarına çok sahip çıktılar. O da zaten Bursaspor'u şampiyonluğa çıkardı. Eğer bir takımın sağlam bir seyirci, taraftar desteği yoksa Süperlig'de başarı gösterme şansıda yoktur. Trabzonspor'da futbol bir olgudur. Sadece kendi takımlarını tutarlar. Trabzonspor bir kimliktir. Beni de öyle sokakta fazla kimse tanımaz.

''Trabzonlu Ahmet olarak bilirler''

Adımı Trabzonsporlu Ahmet olarak bilirler. 73-74 yıllarında birinci lige çıktığında üç büyük takımlara karşı başkaldırının sembolü olarak görüldü. Artarda şampiyon oldu. Trabzonspor bu başarılı çıkışından sonra sadece Trabzon değil, Anadolu halkının da sempatisini kazandı. Benimde büyüyüp aklım ermeye başladıktan sonra 1993 yıllarından sonra faal olarak ilgilenmeye başladım. 2000-2002 yıllarında yönetimde başkan yardımcılığı görevim oldu. Yönetimde olduğum yada olmadığım her dönemde radikal Trabzonsporlu olmaya devam ettim, edeceğim de…

Ahmet Ağaoğlu ile Ali Ağaoğlu akraba mı?

Ahmet Ağaoğlu yine aynı röportajda Ali Ağaoğlu ile akraba olup olmadıkları yönündeki soruya, "Kendisiyle hiçbir akrabalığım yoktur. Ama sevdiğim bir arkadaşımdır. Hos bir tesadüf liseyi birlikte Kabataş Erkek Lisesi'nde okuduk. Benim adım Ahmet Ali Ağaoğlu'dur . Lisede Ali Ağaoğlu denirdi. O yüzden okulda çok karıştırılırdık. Allahtan ikimizin de dersleri pek iyi olmadığı için bu karıştırmalar bizi pek etkilemedi. Bizi birbirimize de çok benzetirler. Abi kardeş sanırlar" yanıtını vermişti.