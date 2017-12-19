Trabzonspor’un yeni başantrenörü Bulkaz, takımla ilk antrenmanına çıktı

TRABZON, (DHA)



Trabzonspor, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12’nci haftasında 23 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’da deplasmanda karşılaşacağı Darüşşafaka Basketbol müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni başantrenör Ozan Bulkaz’ın yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanda, Bulkaz oyuncularla kısa bir toplantı yaptı. Ardından ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, taktik çalışması ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması gerçekleştirildi. Bordo mavililer, yarın yapacağı çalışmalarla hazırlıklarına devam edecek.

FOTOĞRAFLI