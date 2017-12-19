T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor’un yeni başantrenörü Bulkaz, takımla ilk antrenmanına çıktı

TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12’nci haftasında 23 Aralık Cumartesi günü saat 13

19 Aralık 2017 23:42

TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12’nci haftasında 23 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’da deplasmanda karşılaşacağı Darüşşafaka Basketbol müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni başantrenör Ozan Bulkaz’ın yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanda, Bulkaz oyuncularla kısa bir toplantı yaptı. Ardından ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, taktik çalışması ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması gerçekleştirildi. Bordo mavililer, yarın yapacağı çalışmalarla hazırlıklarına devam edecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TRABZON DHA Trabzonspor Tahincioğlu Basketbol Süper LigininAralık CumartesiDarüşşafaka BasketbolYeniOzan BulkazınBulkazArdındanAntrenmanınBordoFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24