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Spor

Trabzonspor'un UEFA'daki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kuraları çekildi

22 Haziran 2015 21:52

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor'un rakibi belli oldu. Trabzonspor, Lüksemburg'un Differdange 03 ile Galler'in FC Bala Town eşleşmesinden tur atlayan takımla karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk eleme turu müsabakaları 2-9 Temmuz, ikinci ön eleme turu müsabakaları da 16-23 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Trabzonspor, kurada ilk takım olduğu için ilk maçı evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

Lüksemburg takımı Differdange, son iki sezondur Lüksemburg Kupası şampiyonu olarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. UEFA kulüpler sıralamasında 278. sırada bulunan Differdange, Avrupa kupalarında Utrecht, Salzburg gibi ekipleri elemişti. 2003 yılında kurulan kulüp, maçlarını 7 bin 150 kişilik Stade du Thillenberg'te oynuyor.

Galler Ligi'ni geçtiğimiz yıl 2. sırada bitiren Bala Town ise UEFA kulüpler sıralamasında 446. sırada yer alıyor.  Avrupa Ligi'ne ilk kez 2013-14 sezonunda katılan Bala Town, ilk turda elenmişti. Galler ekibi, bu yıl ise tarihinde ikinci kez bu kupada mücadele edecek. Siyah-Beyazlılar, maçlarını 3 bin kişilik Maes Tegid Stadı'nda oynuyor.

ETİKETLER

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