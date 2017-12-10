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Spor

Trabzonspor'un uçağı 2.5 saat rötarlı kalktı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) SÜPER Lig’in 15’inci haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan ve 3-0 kazanan Trabzonspor’un Trabzon’a dönüş için bindiği tarifeli uçak olumsuz hava şartları nedeniyle 2

10 Aralık 2017 02:20

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

SÜPER Lig’in 15’inci haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan ve 3-0 kazanan Trabzonspor’un Trabzon’a dönüş için bindiği tarifeli uçak olumsuz hava şartları nedeniyle 2.5 saat rötarlı kalktı.
Saat 20.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan THY’e ait tarifeli uçak ile Trabzon’a gitmeyi planlayan bordo mavili kafilenin de içinde yer aldığı uçak, fırtına nedeniyle rötar yaptı. Yaklaşık 2.5 saattir olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş izni verilmediği, Trabzonspor kafilesinin de yaklaşık 1 saattir uçağın içerisinde beklediği öğrenildi. Hava koşullarının uygun duruma gelmesinin ardından Trabzonspor kafilesini taşıyan uçağın saat 23.15\'te Trabzon’a hareket ettiği kaydedildi.
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Bu arada Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu rövanş maçında Salı günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk edecek olan Trabzonspor’un, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından ara vermeden yarın saat 18.00’de kupa mesaisine başlayacağı belirtildi.

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