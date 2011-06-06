-TRABZONSPOR'UN TRANSFERİ ZOKORA İSTANBUL'A GELDİ İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - Trabzonspor'un yeni transferi Didier Zokora İstanbul'a geldi. Zokora'yı Atatürk Havaalanı'nda coşkulu bir taraftar topluluğu sloganlarla karşıladı. Trabzonspor'un Sevilla'dan transfer ettiği Fildişi Sahilli oyuncu Didier Zokora, THY'nin tarifeli uçağıyla Barcelona'dan saat 16.30'da İstanbul'a geldi. Vize problemleri nedeniyle eşiyle birlikte Pasaport Kontrol Büro Amirliği'ne alınan Zokora, bir süre vize işlemlerinin yapılmasını bekledi. Zokora'yı karşılamaya gelen Trabzonspor görevlisi Fatih Şahinoğlu, Zokora'ya Trabzonspor forması, şapka ve atkı hediye etti. Bunları üzerine giyen Zokora, eşiyle birlikte basın mensuplarına poz verdi, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları da kırmadı. Arındırılmış bölgeden Dış Hatlar Geliş Terminali'nde geçen Zokora'yı, ellerinde Trabzonspor bayrakları taşıyan coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle zor anlar yaşayan Zokora, polisler ve özel güvenlik tarafından terminalden çıkarılarak, sağlık kontrolüne götürülmek üzere alandan ayrıldı. -UEFA KUPASINI KAZANAN KADRODA YER ALDI- Futbol hayatına 1999 yılında Belçika'nın Genk kulübünde başlayan Didier Zokora, daha sonra komşu ülke Fransa'ya geçti ve Saint Etienne forması ile 66 lig maçında 2 gol attı. 2006 yılında ise Londra'nın yolunu tutan oyuncu, 12.5 milyon paundluk bonservis bedeliyle Tottenham'ın kadrosuna dahil oldu. 88 maçta oynadı ve taraftarın sevgilisi oldu. Daha sonra İspanya'nın Sevilla Kulübü'ne imza atan Zokora, burada UEFA Kupası kazanan kadronun da en önemli isimlerindendi. Defansif yönü daha güçlü olarak orta sahada oynayan Zokora, yarın öğle saatlerinde Trabzonspor ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.