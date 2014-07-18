Trabzonspor'un stat inşaatında bir işçi öldü

Trabzon’ da yapımı devam eden Akyazı Stadyumu inşaatında vinçle taşınan demir kitlesi, bağlayıcı çelik halat kopunca düştü. Demirlerin altına kalan inşaat işçisi 33 yaşındaki Celal Kıyı öldü.
Fatih Turan’ın DHA’da yer alan haberine göre, olay bugün saat 15.00 sıralarında Akyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Denize dolgu yapılarak oluşturulan alanda yapımı süren Akyazı Stadyumu inşaatında vinçle taşınan demirler, bağlayıcı çelik halatın kopması sonucu düştü. Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demirlerin altında kalan inşaat işçilerinden Celak Kıyı ağır yaralandı. Yıldızlı Güven Hastanesi’ne kaldırılan Kıyı kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.