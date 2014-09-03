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Spor

Trabzonspor'un şike davasında yeniden yargılanmaya yaptığı itiraz reddedildi

İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılanma kararına ilişkin itirazı 1 Eylül’de değerlendirdi. Mahkeme itirazların reddine karar verdi

03 Eylül 2014 18:07

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Trabzonspor’un şike davası kapsamında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın da arasında bulunduğu 6 kişinin yeniden yargılanması kararına yaptığı itirazı reddetti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz Haziran’da, şike davası sanıklarından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Olgun Peker, İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl hakkında, “ileride telafisi imkansız zararlara sebebiyet vermemek” açısından “yeniden yargılama ve infazların geri bırakılması” kararı verdi. Bucaspor ve Trabzonspor mahkemenin kararına itiraz etti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Trabzonspor Hukuk Kurulu tarafından, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na gönderilmek üzere Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itirazda, kararın hukuka aykırı olduğu vurgulanarak; “Yargıtay kararında açıkça belirtildiği üzere, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin böyle bir karar verebilmesi için hükümde hukuksal hata yapıldığını, kesinleşen hükmün, maddi gerçeğe uymadığını tespit etmesi gerekir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hükümde herhangi bir hata tespit edemeden böyle bir karar vermesi açıkça hukuka aykırıdır” ifadeleri yer aldı.

İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi karara ilişkin itirazı 1 Eylül’de değerlendirdi. Mahkeme itirazların reddine karar verdi.

 

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