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Spor

Trabzonspor'un rakipleri belli oldu ANKARA (A.A)

25 Ağustos 2011 23:02

-Trabzonspor'un rakipleri belli oldu ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Trabzonspor, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde (B) Grubu'nda, İtalya'dan İnter, Rusya'dan CSKA Moskova ve Fransa'nın Lille takımlarıyla eşleşti.      Monaco'da yapılan kura çekimine 4. torbadan katılan Trabzonspor, 1. torbadan seri başı İnter, 2. torbadan CSKA Moskova, ve 3. torbadan Lille ile (B) Grubu'nda yer aldı.      Trabzonspor, ilk maçını 13 ya da 14 Eylül'de oynayacak.          Gruplarda maç takvimi şöyle:      1. hafta : 13-14 Eylül      2. hafta : 27-28 Eylül      3. hafta : 18-19 Ekim      4. hafta : 1-2 Kasım      5. hafta : 22-23 Kasım      6. hafta : 6-7 Aralık     

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