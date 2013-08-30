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Spor

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

CAS kararları sonrası 'Kupa 2'de yer alan tek Türk takımı konumuna gelen Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

30 Ağustos 2013 17:52

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuralarına ikinci torbadan katılan Trabzonspor, J Grubu'nda Lazio (İtalya), Legia Varşova (Polonya) ve Apollon Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi) ile eşleşti.

Monaco'da gerçekleştirilecek kura çekimine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda elenen 10 takımla birlikte toplam 48 ekip katıldı.

Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde 48 takım, 4'erli 12 gruba ayrıldı.

Ligde grup maçları 19 Eylül'de başlayacak ve 12 Aralık'ta sona erecek. Son 32 turu maçları 20 ve 27 Şubat 2014, son 16 turu karşılaşmaları 13 ve 20 Mart 2014, çeyrek finaller 3 ve 10 Nisan 2014, yarı finaller ise 24 Nisan ve 1 Mayıs 2014'te yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı 14 Mayıs 2014'te İtalya'nın Torino kentindeki Juventus Arena'da oynanacak.

A:Valencia, Swansea, Kuban Krasnodar, St. Gallen
B:PSV, Dinamo Zagreb, Chernomorets, Ludogorets
C:Standard Liege, Salzburg, Elfsborg, Esbjerg
D:Rubin Kazan, Wigan, Maribor, Z. Waregem
E:Fiorentina, Dnipro, Paços de Ferreira, Pandurii
F:Bordeaux, Apoel, E. Frankfurt, Maccabi Tel Aviv
G:Dinamo Kiev, Genk, Rapid Wien, Thun
H:Sevilla, Freiburg, Estoril, S. Liberec
I:Lyon, Real Betis, Vitoria, Rijeka
J:Lazio, Trabzonspor, Legia Varşova, Apollon
K:Tottenham, Anzhi, FC Sheriff, Tromsö
L:AZ Alkmaar, PAOK, Maccabi Haifa, Shakhter Karagendy

 

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