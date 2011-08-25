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Spor

Trabzonspor'un rakipleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi grupları Fransa'nın Monaco kentinde yapılan kura çekimi yapılıyor...

25 Ağustos 2011 03:00

T24 - Şampiyonlar Ligi grupları Fransa'nın Monaco kentinde yapılan kura çekimi yapıldı.Trabzon'un Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları Monaco'da çekildi.

Temsilcimiz Trabzonspor, B Grubu'nda İnter (İtalya), CSKA Moskova (Rusya) ve Lille (Fransa) ile eşleşti. 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 13-14 Eylül'de başlayacak. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli kupasında final maçı ise 19 Mayıs 2012'de Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.


Trabzonspor, ilk maçını 13 ya da 14 Eylül’de oynayacak.

Gruplarda maç takvimi şöyle:

1. hafta : 13-14 Eylül
2. hafta : 27-28 Eylül
3. hafta : 18-19 Ekim
4. hafta : 1-2 Kasım
5. hafta : 22-23 Kasım
6. hafta : 6-7 Aralık

A GRUBU

BAYERN MÜNİH
VILLARREAL
MANCHESTER CITY
NAPOLİ


B GRUBU

INTER
CSKA MOSKOVA
LILLE
TRABZONSPOR


C GRUBU

M.UNITED
BENFICA
BASEL
OTELUL GALATI


D GRUBU

REAL MADRİD
O.LYON
AJAX
DINAMO ZAGREB


E GRUBU

CHELSEA
VALENCIA
B.LEVERKUSEN
GENK


F GRUBU

ARSENAL
O.MARSİLYA
OLYMPİAKOS
DORTMUND


G GRUBU

PORTO
S.DONETSK
ZENIT
APOEL FC


H GRUBU

BARCELONA
MILAN
BATE BORİSOV
VICTORIA PLZEN


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