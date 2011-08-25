Trabzonspor'un rakipleri belli oldu!

T24 - Şampiyonlar Ligi grupları Fransa'nın Monaco kentinde yapılan kura çekimi yapıldı.Trabzon'un Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları Monaco'da çekildi.



Temsilcimiz Trabzonspor, B Grubu'nda İnter (İtalya), CSKA Moskova (Rusya) ve Lille (Fransa) ile eşleşti.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 13-14 Eylül'de başlayacak. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli kupasında final maçı ise 19 Mayıs 2012'de Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.





Trabzonspor, ilk maçını 13 ya da 14 Eylül’de oynayacak.



Gruplarda maç takvimi şöyle:



1. hafta : 13-14 Eylül

2. hafta : 27-28 Eylül

3. hafta : 18-19 Ekim

4. hafta : 1-2 Kasım

5. hafta : 22-23 Kasım

6. hafta : 6-7 Aralık



A GRUBU



BAYERN MÜNİH

VILLARREAL

MANCHESTER CITY

NAPOLİ





B GRUBU



INTER

CSKA MOSKOVA

LILLE

TRABZONSPOR





C GRUBU



M.UNITED

BENFICA

BASEL

OTELUL GALATI





D GRUBU



REAL MADRİD

O.LYON

AJAX

DINAMO ZAGREB





E GRUBU



CHELSEA

VALENCIA

B.LEVERKUSEN

GENK





F GRUBU



ARSENAL

O.MARSİLYA

OLYMPİAKOS

DORTMUND





G GRUBU



PORTO

S.DONETSK

ZENIT

APOEL FC





H GRUBU



BARCELONA

MILAN

BATE BORİSOV

VICTORIA PLZEN





