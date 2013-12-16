Trabzonspor'un rakibi Juventus

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu Lazio'nun önünde lider tamamlayan Trabzonspor'un 2. turdaki rakibi Juventus oldu. Bu turu geçen ekip, bir üst turda Esbjerg-Fiorentina eşleşmesinin galibiyle karşılacak.
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde son maçta Galatasaray'a yenilerek grubunda 3. olan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden İtalyan ekip Juventus ile eşleşti.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda, bir başka İtalyan takım Lazio ile liderlik için yarışmış ve son maçta Roma'da rakibiyle berabere kalarak hedefine ulaşmıştı.
Avrupa Ligi'nde 2. tur maçları 20-27 Şubat 2014 tarihlerinde oynanacak. Kupanın finali ise 14 Mayıs 2014'te Juventus'un evi olan Torino'da oynanacak.
Avrupa Ligi 2. tur eşleşmeleri şöyle:
Dnipro-Tottenham Hotspur
Real Betis-Rubin Kazan
Swansea City-Napoli
Juventus-Trabzonspor
Maribor-Sevilla
Viktoria Plzen-Shatkar Donestsk
Chornomorets Odesa-Lyon
Lazio-Ludogorets
Esbjerg-Fiorentina
Ajax-Salzburg
M.Tel-Aviv-Basel
Porto-Eintracht Frankfurt
Anji-Genk
Dynamo Kiev-Valencia
AOK-Benfica
Liberec-Azaz
3. tur kuraları da çekildi
Bu arada kura çekiminde 3. tur eşleşmeleri de belli oldu. İkinci turu geçen takımlar, 3. turda 13-20 Mart 2014 tarihlerinde karşılacak.
3. tur eşleşmeleri şöyle:
Juventus-Trabzonspor / Esbjerg-Fiorentina
Slovan Liberec-AZ Alkmaar / Anzhi-Genk
Lazio-Ludogorets Razgrad / Dinamo Kiev-Valencia
Porto-Eintracht Frankfurt / Swansea City-Napoli
Chornomorets-Lyon / Viktoria Plzen-Shakhtar Donetsk
Maribor-Sevilla / Real Betis-Rubin Kazan
Dnipro-Tottenham / PAOK-Benfica
Maccabi Tel Aviv-Basel / Ajax-Salzburg