Trabzonspor'un rakibi Juventus

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu Lazio'nun önünde lider tamamlayan Trabzonspor'un 2. turdaki rakibi Juventus oldu. Bu turu geçen ekip, bir üst turda Esbjerg-Fiorentina eşleşmesinin galibiyle karşılacak.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde son maçta Galatasaray'a yenilerek grubunda 3. olan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden İtalyan ekip Juventus ile eşleşti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda, bir başka İtalyan takım Lazio ile liderlik için yarışmış ve son maçta Roma'da rakibiyle berabere kalarak hedefine ulaşmıştı.

Avrupa Ligi'nde 2. tur maçları 20-27 Şubat 2014 tarihlerinde oynanacak. Kupanın finali ise 14 Mayıs 2014'te Juventus'un evi olan Torino'da oynanacak.

Avrupa Ligi 2. tur eşleşmeleri şöyle:

Dnipro-Tottenham Hotspur

Real Betis-Rubin Kazan

Swansea City-Napoli

Juventus-Trabzonspor

Maribor-Sevilla

Viktoria Plzen-Shatkar Donestsk

Chornomorets Odesa-Lyon

Lazio-Ludogorets

Esbjerg-Fiorentina

Ajax-Salzburg

M.Tel-Aviv-Basel

Porto-Eintracht Frankfurt

Anji-Genk

Dynamo Kiev-Valencia

AOK-Benfica

Liberec-Azaz

3. tur kuraları da çekildi

Bu arada kura çekiminde 3. tur eşleşmeleri de belli oldu. İkinci turu geçen takımlar, 3. turda 13-20 Mart 2014 tarihlerinde karşılacak.

3. tur eşleşmeleri şöyle:



Juventus-Trabzonspor / Esbjerg-Fiorentina

Slovan Liberec-AZ Alkmaar / Anzhi-Genk

Lazio-Ludogorets Razgrad / Dinamo Kiev-Valencia

Porto-Eintracht Frankfurt / Swansea City-Napoli

Chornomorets-Lyon / Viktoria Plzen-Shakhtar Donetsk

Maribor-Sevilla / Real Betis-Rubin Kazan

Dnipro-Tottenham / PAOK-Benfica

Maccabi Tel Aviv-Basel / Ajax-Salzburg