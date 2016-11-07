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Spor

Trabzonspor'un rakamları umut vermiyor

Bordo-mavililer ligde 6 golü bulunan Akhisar Belediyespor’un ardından 7 golle Spor Toto Süper Lig’in en az gol atan ikinci takımı oldu

07 Kasım 2016 16:35

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, ilk 10 haftalık bölümde geçtiğimiz sezondan daha az puan topladı.

Birçok yıldız ismi göndererek UEFA kriterlerine uygun transferler yapan Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezonki başarısını arar oldu.

Trabzonspor geçen sezon ligin 10 haftalık bölümünde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 14 puan toplayarak 9. sırada yer aldı. Bu sezonun aynı döneminde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 11 puanda kalan bordo-mavililer 13. sırada yer aldı.

 

Mağlubiyet sayısı daha fazla

 

Trabzonspor, bu sezon aldığı saha sonuçlarıyla hayal kırıklığı yaşattı. Aldığı mağlubiyetler, galibiyetlerinin önüne geçti. Karadeniz ekibi bu sezon 3 galibiyet alırken, 5 maçta da sahadan yenilgiyle ayrılarak, mağlubiyetlerin, galibiyetlerin önüne geçtiği bir sezon yaşıyor.

 

Ligin en az gol atan ikinci takımı

 

Gol yollarında büyük bir sıkıntı yaşayan Trabzonspor’un bu durumu istatistiklere de yansımış durumda. Bordo-mavililer ligde 6 golü bulunan Akhisar Belediyespor’un ardından 7 golle Spor Toto Süper Lig’in en az gol atan ikinci takımı oldu. Trabzonspor geçtiğimiz sezonun ilk 10 haftalık bölümü ile bu sezonun aynı periyodunda kalesinde 14’er gol gördü.

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