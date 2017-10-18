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Spor

Trabzonspor’un prensipte anlaştığı teknik direktör Çalımbay Trabzon’a geldi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’un prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör Rıza Çalımbay, Trabzon'a geldi

18 Ekim 2017 12:01

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’un prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör Rıza Çalımbay, Trabzon\'a geldi.
Sabah saat 08.00\'de Kulüp Genel Sekreteri Gençağa Meriç ve yardımcı antrenörleriyle birlikte Trabzon Havalimanı’na gelen teknik direktör Rıza Çalımbay, daha sonra kulübe ait araç ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'ne gitti. Çalımbay, havalimanında gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, Trabzonspor\'a geldiği için mutlu ve memnun olduğunu belirterek, “Gerçekten hedefi olan bir takıma geldik. İnşallah en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.
Bordo-mavili kulübün bugün Rıza Çalımbay ile resmi sözleşme imzalaması ve ardından da Çalımbay’ın 18.00\'de takım ile ilk antrenmana çıkması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Rıza Çalımbay’ın Trabzon’a gelişi
HABER-KAMERA:TOLGA SAĞLAM/TRABZON-DHA
FOTOĞRAFLI

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