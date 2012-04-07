Trabzonspor'un parası Ankaragücü'ne

Fransız ekibi Toulouse, Umut Bulut'un 802 bin Euro'luk transfer ödemesini Trabzonspor yerine yanlışlıkla Ankaragücü kulübünün hesabına yatırdı.

Fransız kulübü yetkililerinin durumu fark edip sarı-lacivertli kulübü uyarmaları üzerine para Ankaragücü yetkilileri tarafından iade edildi.

Ankaragücü Kulübü Genel Menajeri Hikmet Hancıoğlu, bugün kendilerine telefonla ulaşan Toulouse yöneticilerinin yanlışlıkla hesaplarına 802 bin Euro para yatırdıklarını söylediklerini bildirdi.

Paranın, Umut Bulut'un transfer ödemesi nedeniyle Trabzonspor'a yapılması gerekirken Ankaragücü'nün hesabına yönlendirildiğini söyleyen Hancıoğlu, "Ben de durumu yöneticilerimize aktardım. Banka ile yaptığımız görüşmeler neticesinde durum anlaşıldı.

Bunun üzerine yöneticilerimiz hesabımızda bulunan 802 bin Euro'yu Fransız takımının hesabına geri aktardı" dedi.