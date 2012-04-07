T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor'un parası Ankaragücü'ne

Fransa'nın Toulouse takımı golcü oyuncusu Umut Bulut'un transferi nedeniyle 802 bin Euro'luk ödemesini Trabzonspor yerine Ankaragücü kulübünün hesabına yatırdı

07 Nisan 2012 11:24

Fransız ekibi Toulouse, Umut Bulut'un 802 bin Euro'luk transfer ödemesini Trabzonspor yerine yanlışlıkla Ankaragücü kulübünün hesabına yatırdı.

Fransız kulübü yetkililerinin durumu fark edip sarı-lacivertli kulübü uyarmaları üzerine para Ankaragücü yetkilileri tarafından iade edildi.

Ankaragücü Kulübü Genel Menajeri Hikmet Hancıoğlu, bugün kendilerine telefonla ulaşan Toulouse yöneticilerinin yanlışlıkla hesaplarına 802 bin Euro para yatırdıklarını söylediklerini bildirdi.

Paranın, Umut Bulut'un transfer ödemesi nedeniyle Trabzonspor'a yapılması gerekirken Ankaragücü'nün hesabına yönlendirildiğini söyleyen Hancıoğlu, "Ben de durumu yöneticilerimize aktardım. Banka ile yaptığımız görüşmeler neticesinde durum anlaşıldı.

Bunun üzerine yöneticilerimiz hesabımızda bulunan 802 bin Euro'yu Fransız takımının hesabına geri aktardı" dedi.

ETİKETLER

TrabzonsporAnkaragücüToulouse

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24