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Spor

Trabzonspor'un 'Olağanüstü Genel Kurul' tarihi belli oldu

Bordo-mavili kulüp toplanıyor

09 Mart 2018 17:56

Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurul'u 29-30 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Olağanüstü Genel Kurul, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 7-8 Nisan'da toplanacak.

Trabzonspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim Kurulumuz, gördüğü lüzum üzerine, tüzüğümüzün 30.maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır. Bu nedenle çoğunluk arananilk toplantının aşağıdaki gündemle 29-30 Mart 2018 tarihlerinde 'Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon' adresinde saat 12.00’da yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde 'Hayri Gür Spor Salonu Trabzon' adresinde saat 10.00’da yapılmasına karar vermiştir."

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