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Spor

Trabzonspor'un maç programı belli oldu TRABZON (A.A) 

26 Ağustos 2011 02:18

-Trabzonspor'un maç programı belli oldu TRABZON (A.A) - 25.08.2011 - Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grupların belirlenmesinin ardından maç programı da belli oldu. Trabzonspor (B) Grubu'nda, ilk maçını 14 Eylül'de İtalya'da İnter ile son maçını ise 7 Aralık'ta Fransa'da Lille ile oynayacak. Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki maç takvimi şöyle:      1. hafta: İnter-Trabzonspor (14 Eylül) 2. hafta: Trabzonspor-Lille (27 Eylül) 3. hafta: CSKA Moskova-Trabzonspor (18 Ekim) 4. hafta: Trabzonspor-CSKA Moskova (2 Kasım) 5. hafta: Trabzonspor-İnter (22 Kasım) 6. hafta: Lile-Trabzonspor (7 Aralık) -İlginç tarih- Trabzonspor İnter ile UEFA Kupası'nda eşleştiği 1983-84 sezonunda da aynı tarihte karşılaşmıştı.  Bordo-mavililer, 14 Eylül'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda konuk ettiği İnter'i Tuncay'ın golüyle 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. 28 Eylül'de yapılan rövanş maçında 47. dakikada Altobelli'nin penaltıdan, 87. dakikada da Collovati'nin attığı gollerle sahadan 2-0 yenik ayrılan bordo-mavili takım, kupaya veda etmişti.

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