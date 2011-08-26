-Trabzonspor'un maç programı belli oldu TRABZON (A.A) - 25.08.2011 - Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grupların belirlenmesinin ardından maç programı da belli oldu. Trabzonspor (B) Grubu'nda, ilk maçını 14 Eylül'de İtalya'da İnter ile son maçını ise 7 Aralık'ta Fransa'da Lille ile oynayacak. Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki maç takvimi şöyle: 1. hafta: İnter-Trabzonspor (14 Eylül) 2. hafta: Trabzonspor-Lille (27 Eylül) 3. hafta: CSKA Moskova-Trabzonspor (18 Ekim) 4. hafta: Trabzonspor-CSKA Moskova (2 Kasım) 5. hafta: Trabzonspor-İnter (22 Kasım) 6. hafta: Lile-Trabzonspor (7 Aralık) -İlginç tarih- Trabzonspor İnter ile UEFA Kupası'nda eşleştiği 1983-84 sezonunda da aynı tarihte karşılaşmıştı. Bordo-mavililer, 14 Eylül'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda konuk ettiği İnter'i Tuncay'ın golüyle 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. 28 Eylül'de yapılan rövanş maçında 47. dakikada Altobelli'nin penaltıdan, 87. dakikada da Collovati'nin attığı gollerle sahadan 2-0 yenik ayrılan bordo-mavili takım, kupaya veda etmişti.