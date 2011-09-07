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Spor

Trabzonspor'un lig başlangıçları TRABZON (A.A)

07 Eylül 2011 14:02

-Trabzonspor'un lig başlangıçları TRABZON (A.A) - 07.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Manisaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, genel olarak lige iyi başlıyor. Bordo-mavililer, 37 sezondur mücadele ettiği ligde, ilk hafta maçlarında 1'i hükmen olmak üzere 4 kez yenildi. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 25 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. 37 karşılaşmanın 19'unu sahasında, 18'ini deplasmanda yapan Trabzonspor, rakip fileleri 60 kez havalandırırken, kalesinde 22 gol gördü. Trabzonspor, ligde son 3 sezona galibiyetle başladı. Bordo-mavililer, 2008-2009 sezonunda Ankaraspor'u sahasında 2-0, 2009-2010 sezonunda Sivaspor'u deplasmanda 2-1, geçen sezon da Ankaragücü'nü dış sahada 2-0 yenerek lige 3 puan ile başladı. Trabzonspor, Manisaspor ile lig tarihinde ilk kez bir ilk hafta maçı oynayacak.

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