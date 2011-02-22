-TRABZONSPOR'UN LİDERLİK İNADI TRABZON (A.A) - 22.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor'u son dakikalarda attığı golle 2-1 mağlup eden Trabzonspor, liderlik koltuğunu bırakmıyor. Ligin 11. haftasında Bursaspor'dan liderlik koltuğunu devralan bordo-mavili takım, şampiyonluk yarışı verdiği rakiplerinden Fenerbahçe ve Bursaspor'a koltuğunu kaptırmayıp, 12 haftadır liderliğini sürdürüyor. Ligin ilk yarısını 42 puanla Bursaspor'un 5 puan, Fenerbahçe'nin 9 puan önünde tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarının ilk 3 maçında 7 puan kaybetmesine rağmen Sivasspor ve Manisaspor deplasmanlarından aldığı galibiyetlerle rakiplerine öne geçme şansı vermedi. Ligin 20. haftasında maç fazlalığıyla Trabzonspor'un önüne geçen Burasspor'un bu sevinci 2 gün, ligde bu hafta önce geçen Fenerbahçe'nin ise liderliği 1 gün sürdü. -ŞENER: ''BİZ LİDERİZ...''- Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Sivasspor ve Manisaspor maçlarıyla ligde tekrar yükselişe geçmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Önlerinde Kayserispor ile yapacakları zorlu bir maçın bulunduğunu belirten Şener, ''Biz ligde lideriz. Rakiplerimizle değil, kendi işimize bakıyoruz. Maçlarımızı kazanırsak önümüz açıktır'' dedi. Trabzonspor'un hedefi yolunda ilerlediğini anlatan Şener, ''Manisaspor'u yenerek bir engeli daha aştık. Hedefimize bir adım daha yaklaştık. Kayserispor'u da yenerek emin adımlarla ilerlemek istiyoruz'' diye konuştu.