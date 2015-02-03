Trabzonspor'un kupadaki rakibi Sivasspor oldu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 6. hafta maçında Akhisar Belediyespor'u İshak ve Erken Zengin'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Trabzonspor, A Grubu ikincisi Medicana Sivasspor'la eşleşirken, Akhisar Belediyespor ise kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 6. hafta mücadelesinde Akhisar Belediyespor, Trabzonspor'u Manisa 19 Mayıs Stadı'nda konuk etti.



Bu sonucun ardından Trabzonspor grubunu lider tamamlarken, Akhisar Belediyespor ise kupaya veda etti. Gruptan çıkacak diğer takım, yarın oynanacak olan Keçiörengücü - Manisaspor maçının ardından belli olacak.

Bordo-mavililer bir üst turda, A Grubu'nun ikincisi olan Sivasspor'u Hüseyin Avni Aker Stadı'nda konuk edecek.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

11. dakikada, ani gelişen Trabzonspor atağında Erkan Zengin'in kısa pası ile topla buluşan Özer Hurmacı ceza yayı çizgisi solundan sol ayağıyla şutunu çekti fakat top kalenin üstünden auta gitti.

Trabzonspor, 24. dakikada İshak Doğan'ın attığı golle öne geçti. Orta alanda topla buluşan Erkan Zengin, sol kanattan ceza alanına hareketlenen İshak Doğan'a havadan bir pas attı, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez İshak Doğan şutunu çekti, top kalecinin uzanamayacağı noktaya yerden düzgün bir şekilde gitti ve bordo-mavililer öne geçti: 0-1

Sertan Vardar'ın yerine giren Güray Vural 41. dakikada sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktadan ceza alanına ortasını yaptı. Ceza alanı altı pas çizgisi solunda gelen topa Theofanis Gekas kafa vuruşu yaptı, top az farkla kale direğinin yanından auta gitti.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda ilk tehlikeli pozisyon Akhisar Belediyespor'dan geldi. Bilal Kısa sağ kanattan serbest vuruş kullandı, ceza alanına gelen topta altı pas çizgisi üzerinde Theofanis Gekas kafa vuruşu yaptı ancak top kalenin solundan auta gitti.

52. dakikada Trabzonspor'un son transferi Aytaç Kara, Soner Aydoğdu'nun yerine oyuna dahil oldu.

54. dakikada bordo-mavililer farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Yusuf Erdoğan ceza alanına ortasını yaptı, müsait posizyonda olan Erkan Zengin, gelen topa ceza alanı içerisinden sol çaprazdan vuruşunu yaptı, net ve güzel bir vuruşla top ağlarla buluştu: 0-2

58. dakikada orta alandan Bilal Kısa, uzun havadan pasını Theofanis Gekas'a verdi, gelen topa Theofanis Gekas sol ayağıyla ceza alanı içerisinden vuruşunu yaptı. Kaleci Hakan Arıkan parmak uçlarıyla topu kornere gönderdi.

60. dakikada Gekas bir fırsatı daha kaçırdı. Ceza alanı içerisinde Douglas Ferreira'nın kısa pasıyla topla buluşan Theofanis Gekas müsait bir posizyonda sol ayağıyla şutunu çekti, top üstten auta gitti.

64. dakikada Akhisar Belediyespor farkı 1'e indirme şansını kullanamadı. Ceza alanı içerisinde Theofanis Gekas'ın kafa vuruşuna el ile müdahale eden Erkan Zengin sarı kart gördü, hakem penaltı noktasını gösterdi ancak topun başına geçen Yunan golcüye Hakan Arıkan penaltı vuruşunda izin vermedi. Kaleciden dönen topu tamamlamak isteyen Gekas vuruşunu tekrar yaptı ancak top bu kez de üstten auta gitti.

78. dakikada Bilal Kısa rakiplerini geçerek kaleyi cepheden gören bir posizyonda ceza alanı dışından şutunu çekti. Kaleci Hakan Arıkan golü son anda engelledi.

79. dakikada bu kez Trabzonspor geldi. Yusuf Erdoğan ceza alanı dışından kaleyi cepheden gören bir pozisyonda şutunu çekti, yerden sekerek giden topu kaleci Oğuz Dağlaroğlu kontrol etmeyi başardı.

Kalan sürede başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma Trabzonspor mücadeleyi 2-0 kazandı ve puanını 12'ye yükselterek B Grubu'nu lider tamamladı.