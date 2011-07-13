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Spor

TRABZONSPOR'UN HOLLANDA KAMPI DEVAM EDİYOR TEGELEN (A.A)

13 Temmuz 2011 01:55

-TRABZONSPOR’UN HOLLANDA KAMPI DEVAM EDİYOR TEGELEN (A.A) -12.07.2011 - Yeni sezon hazırlıklarına Hollanda’da devam eden Trabzonspor, yarınki Genk maçı öncesi son antrenmanını bu akşam Venlo yakınlarındaki Tegelen kasabasında yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde SportClub İrene sahasında yapılan idmana futbolcular eksiksiz katıldı. Güneş, daha çok taktik ağırlıklı geçen antrenmanın başında futbolcularla kısa süren bir görüşme gerçekleştirdi. Düz koşuyla başlayan idmanda futbolcular, esneme hareketlerinin ardından 5’e 2 pas ve şut çalışması yaptı. Futbolcularla yakından ilgilenen Güneş, şut çalışması sırasında sık sık uyarılarda bulundu. Antrenman daha sonra futbolcuların iki takım halinde yaptıkları maçla sona erdi. İdmanın ardından takımı otele gönderen Şenol Güneş, Serkan, Paulo Henrique, Adrian ve Engin’e frikik çalışması yaptırdı. Güneş ve bu futbolcular idman alanından otele yürüyerek gitti. Bordo mavili ekip yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Belçika’da Genk ile karşılaşacak. Son hazırlık maçını 17 Temmuz Pazar günü Yunanistan'ın PAOK Selanik takımıyla yapacak olan Trabzonspor’un Hollanda kampı 18 Temmuz’da sona erecek.

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