Trabzonspor'un hedefi Şampiyonlar Ligi

T24 - Turkcell Süper Lig'de dün (6 Mart 2010) sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Trabzonspor'un kulüp başkanı Sadri Şener, matematiksel olarak şanslarının sürdüğü müddetçe yarışı bırakmamaları gerektiğini söyledi.



Şener, Gençlerbirliği maçı öncesi aldıkları 3 beraberlikle zirve yarışında geriye düştüklerini ancak hedeflerinin önlerindeki her maçı kazanmak olduğunu ifade ederek, ''İlk etapta Gençlerbirliği, Gaziantepspor ve Galatasaray maçlarının kazanılması büyük önem taşıyor. Gençlerbirliği maçını kazandık. Geçmişteki puan kayıpları önemli ama onlara takılıp kalmak hata olur. Matematiksel olarak şansımız sürdüğü müddetçe yarışı bırakmamalıyız'' dedi.



Üzülerek geçmişi düşünmek yerine geleceğe bakmaları gerektiğini ifade eden Şener, ''Şu aşamada şampiyonluk zor gözükebilir ama Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimalimiz de var. Bu hedefleri kovalayacağız'' diye konuştu.



Belirledikleri ilk 3 maçı kayıpsız atlatmaları halinde daha sonra Ankaraspor karşılaşmasının olacağını anlatan Şener, ''Bu arayı değerlendirerek Beşiktaş ile oynayacağız. Bu kadar puan kaybına rağmen hala zirve için iddialı olabiliyorsak, demek ki ligde dengeleri değiştirebiliriz. Mücadelemiz bu doğrultuda olacak'' ifadelerini kullandı.

