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Spor

Trabzonspor'un hazırlık maçı programı belli oldu

Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarındaki rakipleri ve programı belli oldu.

11 Temmuz 2018 16:18

Trabzonspor'da hazırlık maçı programı belli oldu. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takım, Slovenya ve Avusturya'da ikişer olmak üzere toplam 4 hazırlık maçı oynayacak.

Açıklamaya göre Trabzonspor 15 Temmuz Pazar günü saat 13.00'te Slovenya ekibi NK Triglav Kranj ile Slovenya'da, 17 Temmuz Salı günü saat 18.00'de Hırvatistan ekibi NK Lokomotiva Zagreb ile Slovenya'da, 20 Temmuz Cuma günü saat 18.00'de Rus ekibi Spartak Moskova ile Avusturya'da, son olarak 23 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'de Katar ekibi Al Duhail ile karşılaşacak. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tüm müsabakalar kulübün youtube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

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