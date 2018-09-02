Trabzonspor'un golcü oyuncusu Nwakaeme: "Gücümüzün farkındayız"

Tolga SAĞLAM - Uğur AYDIN / TRABZON, (DHA)

Trabzonspor\'un Galatasaray\'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol 1 asistlik performans sergileyen yeni transferlerinden Anthony Nwakaeme, güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Anthony Nwakaeme, iyi olan tarafın kendileri olduğunu ifade ederek, \"Bu gün daha iyi olan taraf bizdik, büyük bir takıma karşı oynadık. Biz de gücümüzün farkındayız biz de güçlü bir takımız. Bizi mutlu eden güzel bir galibiyet, önemli bir galibiyet oldu. İmkansız diye bir şey yoktur. Benim hayat felsefem bu daha önceki takımlarımda da böyleydim. Hep bu mantaliteyle düşünmeye, oynamaya alıştım. Ev sahibi avantajımızı da gayet iyi kullandık. İyi bir takıma karşı oynadık ama biz de gücümüzü biliyorduk. Güzel bir galibiyet oldu. Gerçekten harika, inanılmaz bir taraftar vardı. Onları tarif edecek kelime bulmakta insan zorlanıyor. Bu galibiyeti onlar da hak ettiler, onlara da armağan olsun\" diye konuştu.

OLCAY ŞAHAN: \"ÖNEMLİ OLAN 3 PUANDI, ŞİMDİ ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ\"

Olcay Şahan, ise kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, \"Çok mutluyuz, ilk dakikadan itibaren Trabzonspor sahadaydı. Skor daha da farklı olabilirdi ama ikinci yarı vitesi geriye çektik. Mutluyuz taraftarlarımız fırtına gibiydi. Geçen sezondan kemik takım birlikte kaldığı için gördüğünüz gibi her geçen maç takım daha iyi bir performans gösteriyor. Daha çok birbirimizi tanıyoruz. Geçen yıl bunun sıkıntısını yaşadık çünkü çok oyuncu gelmişti. O yüzden mutluyuz, önümüze bakacağız. Milli arayı iyi değerlendireceğiz, iyi çalışacağız. Çünkü bu maçta sadece 3 puan vardı öbür maça bakacağız. Deplasmanda Aytemiz Alanya maçımız var, orada da 3 puan almaya bakacağız. Bizim için 3\'te 3 yapmış, 5\'te 5 yapmış pek önemli değil. Bizim için önemli olan bugünkü 3 puandı, onu aldık şimdi önümüzdeki 3 puanlara bakacağız. Çünkü Trabzonspor hedefe oynayan bir takım. Hedef olduğu sürece de yoluna devam etmek zorunda\" ifadelerini kullandı.

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