Trabzonspor'un genel kurulunda kavga çıktı; 1 kişi yaralandı, polis araya girdi!

Trabzonspor Kulübü'nün 69. olağan mali genel kurul toplantısı olaylı başladı. Yönetim tarafı ve muhalefet arasında yumruklaşmalar yaşandı. Salona çevik kuvvet girdi. 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mali genel kongrede ilk olarak genel kurul divanı seçimi yapıldı.

Kongre Divan Başkanlığına yönetimin desteklediği Sabri Sadıklar'ın seçilmesi üzerine muhalefet olayı protesto etti ve birçok üye tribünlerden salona indi. Bu sırada ise iki taraf arasında yumruklaşmaya varan kavga çıktı. Bu yaşananların ardından çevik kuvvet salona girerek güvenlik önlemi aldı.

Açılış konuşmasını yapan kulüp genel sekreteri Köksal Güney, divan başkanlığı için iki adayın olduğunu söyledi. Güney, yönetim kurulu olarak belirledikleri Sabri Sadıklar ile muhalefet kanadının ismi olan Ali Sürmen başkanlığındaki listeyi üyelerin oyuna sundu.

Yapılan açık oylama sonucunda Güney, Sabri Sadıklar başkanlığındaki divan listesinin seçildiğini açıkladı. Bu açıklamaya muhalefet kanadı büyük tepki göstererek, "Divan dışarı" şeklinde bağırdı. Birkaç üye de bu sırada tribünden salona atlayarak tepkilerini sürdürdü.

Divan başkanı seçilen Sadıklar'ın konuşmaya başlamasının ardından bazı üyeler ıslıkla protestolarına devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Sadıklar, genel kurulun gündem maddelerini okudu. Bu sırada protesto eden grup, divan başkanlığının bulunduğu yere yürüdü. Yönetim kuruluna yakın isimlerle bu grup arasında itişmeler ve kavga yaşandı. Daha sonra güvenlik görevlileri olayları yatıştırdı. Olayın ardından salona giren çevik kuvvet ekipleri ile özel güvenlik görevlileri, divan önünde güvenlik şeridi oluşturdu.

Yoğun ilgi var

Erken saatlerden itibaren genel kurulun yapılacağı salona gelen üyeler, giriş kartlarını alırken kuyruk oluşturdu. Genel kurula yoğun ilgi gösteren üyeler, üst aramaları ve X-Ray cihazlarından geçerek salona girdi.

Yaklaşık bin kapasiteli salonun tamamı dolarken bazı üyeler ayakta kaldı. Saat 10.00'da başlayacağı duyurulan genel kurulun zamanında başlamaması üzerine bir grup alkışlayarak durumu protesto etti. Genel kurul, 1 saat gecikmeli başladı.

30 dakika beklendi

Yaklaşık 30 dakikalık bekleyiş sonrasında divan başkanı Sabri Sadıklar, üyelere hitaben bir konuşma yaptı. Sadıklar, divanın adil olacağını belirterek, "Göreceksiniz inşallah en güzel şekilde genel kurul neticelenecek. Bu da sizin katkılarınızla gerçekleşecek. Sizlere şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra Sadıklar, yönetim kurulunun genel kurulda "Derneğe taşınır, taşınmaz ve/veya gayrimenkul satın alınması ve/veya bunlar hakkında ayni hak tesis edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi" şeklindeki 7. maddenin çekilmesi için verdiği önergeyi okudu.

Muhalefet tarafından "kulübün mallarının satılacağı" yönündeki algı ve tartışmalar nedeniyle dün akşam yönetim kurulunun söz konusu maddeyi geri çekme kararının ardından, bugün verilen önergenin oya sunulmasından önce kulüp başkan yardımcısı Onur İncehasan, üyelere hitaben bir konuşma yaparak bu maddenin İstanbul Kartal'daki tesislerle ilgili olduğunu ve neyi amaçladıklarını anlattı.

Yönetim kurulunun, 7. maddeyle bordo-mavili kulübün irtifak hakkını elinde bulundurduğu Kartal Tesislerini, Maliye hazinesinden satın alarak, çok daha yüksek gelir getirecek projeyi hayata geçirmeyi amaçlandığı belirtildi.

‘Göz doktoruna gitsinler’

İncehasan'ın konuşmasının ardından divan seçiminde muhalefet kanadının adayı Ali Sürmen de bir konuşma yaptı. Sürmen, "Değerli divan diyemeyeceğim. Çünkü benim yerimde oturuyorlar. İkinci liste kazandı değil de birinci listenin kazandığını açıklayanlar, göz doktoruna gitsin. Hukuk herkese lazımdır. Yönetimin hukuksuzluk karşısında istifa etmelerini bekliyorum" dedi. Sürmen'in konuşmasının adından 7. maddeyle ilgili verilen önerge üyelerin oyuna sunularak kabul edildi ve bu maddenin görüşülmemesi kararı alındı.

Olağanüstü kongre kararı önerisi

Genel kurulda 7. maddenin geri çekilmesinin ardından Sadıklar, 45 gün içinde seçimli genel kurul yapılmasına ilişkin 470 üyenin imzasıyla bir önergenin divana sunulduğunu bildirdi. Sadıklar, kulüp tüzüğü gereği bu önergenin gündeme alınmasının divan kurulu tarafından reddedildiğini açıkladı. Tüzüğe aykırı olarak fazla üye yapıldığı iddiasıyla bin 632 üyeyle ilgili verilen bir başka önerge de divan tarafından reddedildi.