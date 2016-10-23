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Trabzonspor'un galibiyetini silahla kutlayan imam, çocuğunu yaraladı

Kız çocuğunun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi

23 Ekim 2016 22:51

Trabzon Akçaabat'ta görev yapan bir imam dün akşam oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası galibiyeti havaya ateş açarak kutlamak isterken 6 yaşındaki kız çocuğunu yaraladı. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hayati tehlikesi sürüyor.

Trabzon'da galibiyet sevincini havaya silahla ateş ederek kutlamak isteyen din görevlisi çocuğunu yaraladı. Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi'ndeki bir camide görevli imam M.A. dün Trabzonspor'un Galatasaray galibiyetini havaya ateş ederek kutlamak istedi.

Bu esnada M.A'nın tutukluk yapan tabancasının ateş alması sonucu yanında bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu Elanur A, boynundan yaralandı.

Hayati tehlike sürüyor

Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan kız çocuğu daha sonra KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. Kız çocuğunun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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