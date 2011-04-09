-TRABZONSPOR'UN GALATASARAY KADROSU TRABZON (A.A) - 09.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak lider Trabzonspor, İstanbul'a gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra Anadolu Jet'e ait tarifeli uçak ile İstanbul'a hareket etti. 19 kişilik futbolcu kadrosuyla İstanbul'a giden kafilede sakatlığı nedeniyle sezonu kapayan kaleci Onur Recep Kıvrık ve kart cezalısı Egemen'in yanı sıra Engin Baytar da kadroda bulunmuyor. Güneş, ayrıca Ferhat, Mehmet Çakır ve Sezer Badur'u kadroya dahil etmedi. Güneş, ligin son 2 haftasında Gençlerbirliği ve Konyaspor maçında 18 kişilik kadroya dahil etmediği kaptan İbrahima Yattara'yı ise kadroya aldı. -LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR- Ligin 27. haftasında Fenerbahçe'den liderliği devralan Trabzonspor, Galatasaray karşısında da sahadan galibiyetle ayrılıp, zorlu bir engeli aşarak liderliğini devam ettirmek istiyor. Ligde son 7 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanması halinde ligde 5 hafta art arda sahadan galibiyetle ayrılmış olacak. Teknik direktör Şenol Güneş, hafta içi futbolcularıyla toplantılar yaparak onlara zorlu maç öncesi uyarılarda bulundu. Futbolcularına Fenerbahçe'nin geçen hafta puan kaybetmesiyle iyi bir fırsat yakaladıklarını anlatan Güneş, ''Ligde yakaladığımız fırsatı değerlendirmek için puan kaybetmemeliyiz. Bu nedenle Galatasaray maçı da dahil kalan tüm maçlarımızda puan kaybetmemeliyiz'' dedi. -BURAK'A İNGİLTERE'DEN KASK- Trabzonspor'da geçen haftaki Konyaspor maçında kafasına aldığı darbeden dolayı olası bir beyin kanamasına karşın hastanede müşahede altına alınan Burak Yılmaz'ın, Galatasaray maçında forma giyebilmesi için İngiltere'den kask getirildiği bildirildi. Bordo-mavili takımın bu sabah yaptığı antrenmana katılan Burak'ın son bir MR'ının daha çekildiği ve durumunda herhangi bir problem olmadığı belirtildi. Burak'ın Chelsea'da oynayan Petr Cech'in kullandığı kaskın benzeri ile maça çıkabileceği kaydedildi. -ÜÇ BÜYÜK TAKIMLARLA MAÇLARI- Trabzonspor, üç büyük rakipleri karşısında bu sezon 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Beşiktaş'ı sahasında 1-0, deplasmanda 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi sahasında 3-2 yenmiş, deplasmanda ise 2-0 kaybetmişti. Bordo-mavililer, yarın karşılaşacağı rakibi Galatasaray'ı ise ligin ilk yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 2-0 mağlup etmişti. -MUHTEMEL 11- Trabzonspor'un 19 kişilik futbolcu kadrosunda şu isimler yer alıyor: İbrahima Yattara, Umut Bulut, Selçuk İnan, Tolga Zengin, Serkan Balcı, Hrvoje Cale, Arkadiusz Glowacki, Burak Yılmaz, Gustavo Colman, Jaja, Pawel Brozek, Piotr Brozek, Ceyhun Gülselam, Alanzinho, Remzi Giray Kaçar, Mustafa Yumlu, Barış Ataş, Tayfun Cora, Bora Sevim. Karadeniz ekibinin yarınki karşılaşmaya ise Tolga, Serkan, Giray, Glowacki, Piotr Brozek, Selçuk, Ceyhun, Colman, Burak (Yattara), Alanzinho, Umut ilk 11'i ile çıkması bekleniyor. Trabzonspor'da sarı kart sınırında sadece Selçuk İnan'ın bulunduğu bildirildi. Bordo-mavili futbolcu sarı kart görmesi halinde, ligde Bursaspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.