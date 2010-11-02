-TRABZONSPOR'UN 'GALATASARAY HAFTASI' TRABZON (A.A) - 02.11.2010 - Trabzonspor, futbolda ve basketbolda hafta sonunda güçlü rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Spor Toto Süper Lig'de dün Konyaspor'u 2-1 yenip haftayı galibiyetle kapatarak lider Bursaspor ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Trabzonspor, sarı-kırmızılı rakibini 7 Kasım Pazar günü Hüseyin Avni Aker Stadı'nda konuk edecek. Beko Basketbol Ligi'nde geçen hafta Oyak Renault karşısından 79-65 yenik ayrılan Medical Park Trabzonspor ise 6 Kasım Cumartesi günü Galatasaray Cafe Crown ile 19 Mayıs Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, hafta sonunda güçlü rakipleri karşısından 'çifte galibiyet' ile ayrılmak için mücadele verecek. -GÜNEŞ: ''KOLAY MAÇ OLMAYACAK''- Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak yollarına devam ettiklerini belirterek, ''Ancak rahat bir galibiyet almamız gerekirdi. Gergin bir maçtı. Kaçan gollere baktığımızda zaaflarımız ortaya çıktı. Kimin oynadığı değil kimin nasıl oynadığı önemli. Oynamayanın kaybedeceğini bilmesi gerek'' dedi. Artık önlerindeki Galatasaray maçını düşünmeye başladıklarını kaydeden Güneş, ''Çıkıp oynayacağız. Takımımızın motivasyonu üst seviyeye çıktığında futbolu da üst düzey oynayabiliyoruz. Bu anlayışla oynarsak sorun olmaz. Bunun tersi de olabilir. Bütün oyuncu arkadaşlarımızın daha dikkatli olması gerekir. Üst sırayı etkileyecek bir maç olduğu için kolay maç olmayacak. Galatasaray son haftalarda oynadığı futbolla ön plana çıktı. Bursaspor da iyi oynuyor, Fenerbahçe, Kayserispor ve Beşiktaş da yarışta var. Biz geriden geliyoruz, bizim işimiz zor. Biraz daha ayaklarımız yere sağlam basıp yeniden yarışa ortak olmak için çok çalışacağız'' diye konuştu. -KAFKAS: ''MORAL BULMAK İSTİYORUZ''- Medical Park Trabzonspor'un asbaşkanı Zeyyat Kafkas ise geçen hafta arzu etmedikleri bir sonuçla Oyak Renault karşısından ayrıldıklarını belirterek, ''Hafta sonunda güçlü rakibimiz Galatasaray Cafe Crown ile karşı karşıya geleceğiz. Zor bir maç olacak ancak galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyoruz'' dedi. Ligin yeni takımlarından biri olduklarını ifade eden Kafkas, ''Sezon başı kampında sakatlıklar nedeniyle talihsiz bir dönem geçirdik. Ancak her geçen hafta daha iyi olacağız. Galatasaray Cafe Crown maçı bizim için önemli. Bu maçı kazandığımız takdirde daha emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz'' diye konuştu.