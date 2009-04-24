Trabzonspor’un en önemli maçı



Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Sivasspor maçının zirvenin kaderini yakından ilgilendirdiğini belirterek, "Sivasspor maçı, Trabzonspor açısından bu sezonun en önemli maçı. Bu maçı alırsak şampiyonluk şansımız artar" dedi.



Hacısalihoğlu, bazı maçlardan beklenmedik sonuçların çıkabildiğini de ifade ederek, "Bu anlamda Sivasspor maçı, Trabzonspor açısından bu sezonun en önemli maçı. Ancak maçın önemli olması, bizim kazanmayı çok arzu etmemiz, tüm camianın bu maçtan üç puan alınmasını istemesi maçın centilmence tamamlanmasının önüne geçmemeli. Arzu ettiğimiz puanı almak için mücadele edeceğiz. Bunun dışındaki hareketler Türk futboluna ve Türk sporuna zarar verir ve bu da Trabzonspor’u üzer" şeklinde konuştu.



Asbaşkan, "Şampiyon Anadolu’dan çıksın" sloganına katılmadığını ve bu tür ayrımcılıklara karşı olduğunu sözlerine ekledi.

