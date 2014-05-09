Trabzonspor'un efsane isminden kulübe icra

Trabzonspor'un efsane oyuncusu ve teknik adamı Özkan Sümer, 165 bin TL alacağına karşılık kulübe haciz davası açtı.

Bordo mavili takımda hizmet ettiği dönemlere ait borcun hala ödenmemesi üzerine kulübü icraya veren Özkan Sümer'in tutumu kulüpte tepki ile karşılandı.

Bordo mavili yöneticiler, kulüpte bugüne kadar hiç bir teknik adamın ve futbolcunun alacağının kalmadığına değinerek "Özkan Sümer bir gün önce kulübün menfaatleri için konuşurken ertesi gün kulübü hacze verdi. Bir Trabzonsporlu idareciye yakışmayacak tutum içine girmiştir" dedi.